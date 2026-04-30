Copa de la Liga: Anuncian torneo que volverá a reunir a clubes de Liga 1 y Liga 2

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó el lanzamiento de la Copa de la Liga, un torneo que reunirá a 34 equipos de la Liga 1 y la Liga 2 en un formato que busca descentralizar el fútbol y llevar partidos de alto nivel a distintas regiones del país.

El certamen se jugará entre junio y noviembre, con fase de grupos y partidos en 24 ciudades, lo que permitirá que hinchas del interior vivan la emoción de enfrentar a clubes históricos frente a equipos emergentes.

Un regreso esperado

La noticia ha generado entusiasmo porque desde 2021 no se organizaba un torneo nacional que integrara a ambas divisiones. La última experiencia fue la Copa Bicentenario, que en su edición inaugural de 2019 coronó al Atlético Grau.

Para el 2020, el formato cambió de nombre a la "Supercopa Peruana", donde el mismo equipo se coronó tras un 3-0 frente al Binacional, justo antes de que estallase la pandemia por el Covid-19. Tras un período de suspensión, el torneo regresó bajo el formato inicial al año siguiente, donde Sporting Cristal se impuso y ganó la final frente al Carlos A. Mannucci.

Sin embargo, tras esta última edición, el formato desapareció por reestructuraciones administrativas, dejando a los dos equipos como únicos campeones de esta copa, que regresa este 2026 bajo el nombre de "Copa Caliente de la Liga".

Atlético Grau y Sporting Crista son los único campeones de este formato.

Los protagonistas

Por la Liga 1 estarán presentes clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, Sport Boys y otros equipos tradicionales. Desde la Liga 2 se sumarán instituciones como Ayacucho FC, Unión Comercio, Deportivo Binacional, Cantolao, Pirata FC y más.

La mezcla promete choques inéditos y la posibilidad de que equipos nuevos y en ascenso midan fuerzas contra los grandes del fútbol peruano bajo la misma vara.

Premios aún en gestiones

La organización ha señalado que el certamen busca fomentar la integración deportiva y dar mayor visibilidad a los clubes de segunda división. Además, servirá como vitrina para jóvenes talentos que podrán mostrarse ante rivales de mayor jerarquía.

Aunque aún no se ha definido si el campeón obtendrá un cupo internacional, como sucedía con la Copa Bicentenario (que otorgaba acceso a la Copa Sudamericana), se espera que el incentivo económico y deportivo sea atractivo.

La Copa de la Liga llega como un aire fresco para el calendario nacional, recuperando la emoción de los torneos integradores y ofreciendo posibles nuevas rivalidades. Para los hinchas, será la oportunidad de ver a sus equipos enfrentarse en igualdad de condiciones, sin importar la categoría. Y para el fútbol peruano, representa un paso hacia la descentralización y el fortalecimiento de su estructura competitiva.