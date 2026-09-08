Real Madrid vs. Inter de Milán: la Casa Blanca se impone en la Champions League

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Real Madrid vs. Inter de Milán se enfrentaron en el marco de la jornada inaugural de la UEFA Champions League, en un vibrante encuentro disputado sobre el césped del Santiago Bernabéu que culminó con una ajustada victoria por 2-1 a favor del conjunto merengue.

Eficacia goleadora y presión merengue ante la superioridad italiana

El inicio del certamen continental evidenció un desarrollo táctico complejo para el conjunto español durante la primera mitad del compromiso. Pese al dominio territorial del cuadro italiano, que generó constantes aproximaciones de peligro mediante remates a portería y disparos al poste, el conjunto local sacó ventaja de la contundencia de sus atacantes en los momentos determinantes del encuentro.

La apertura del marcador llegó como consecuencia del desgaste en la primera línea de presión sobre la salida rival. Un fallo en la defensa visitante permitió la asistencia rápida para que Kylian Mbappé convirtiera el primer tanto, mientras que minutos después Federico Valverde aprovechó una traba sobre el guardameta para estirar la ventaja en una jugada fortuita que consolidó el dos a cero antes del descanso.

El plantel madridista basó su juego en transiciones rápidas y en la sólida actuación de Thibaut Courtois bajo los tres palos para sostener la ventaja. El arquero belga intervino en múltiples oportunidades para ahogar el grito de gol del elenco interista, permitiendo que la escuadra local se fuera al entretiempo con un resultado favorable pero distante de lo visto en el trámite del juego.

As chances que o Real Madrid desperdiçou contra a Inter de Milão



Era só o Brahim Diaz ter tocado no Vini... pic.twitter.com/135VvLkWiu — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 9, 2026

Reacción del Inter y tramo final de tensión en el Santiago Bernabéu

En el complemento, la tónica de las acciones se mantuvo con la escuadra visitante adueñándose de la posesión del balón. Ante la falta de precisión del ataque blanco para sentenciar el compromiso de contraataque, el público del recinto capitalino mostró su disconformidad con el rendimiento colectivo e individual de algunos futbolistas mediante abucheos en las gradas.

El descuento de la escuadra italiana llegó a los 76 minutos por intermedio de Carlos Augusto, quien aprovechó una desatención defensiva en el área chica para conectar el balón y poner incertidumbre en el tramo final del cotejo. La anotación encendió las alarmas en el esquema local y volcó al conjunto visitante en busca de la igualdad.

Pese a la insistencia del equipo lombardo en los minutos finales, la zaga madridista logró resistir los embates para asegurar los primeros tres puntos del torneo. El cuadro local terminó sufriendo el trámite ante la falta de control del balón, pero dejó en claro su capacidad para aprovechar las falencias del rival y sumar una victoria clave en el arranque de la fase de grupos.

En ese sentido, Real Madrid apela a la efectividad de sus figuras y al peso de su jerarquía individual para comenzar con pie derecho su camino en la competición europea a pesar de las dudas futbolísticas en el juego colectivo.