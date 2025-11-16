César Vallejo no jugará la Liga1 2026: Perdió playoff ante CD Moquegua y seguirá un año más en segunda

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga1 ya conoce al segundo equipo que será parte de la temporada 2026 y es el Club Deportivo Moquegua, que se impuso en la final de los playoff a La Universidad César Vallejo. Con un 3 a 2 como local, revalidó el 1 a 0 obtenido en la ida, logrando el primer ascenso en apenas cuatro años de fundación.

'Poetas' no pudieron revertir el marcador

Tras caer en Trujillo, el equipo dirigido por José Guillermo 'Chemo' del Solar estaba obligado a buscar un resultado positivo, pero desde temprano el equipo moqueguano impuso condiciones. Con goles de Jeferson Collazos a los 22 minutos y Eros Montenegro a los 27', sacó una diferencia que parecía difícil de revertir.

Sin embargo, los 'poetas' consiguieron el descuento al 37' por medio de Joel Quispe y en el 45+2' se ilusionó con la remontada tras igualar el cotejo gracias a Miguel Cornejo. Los trujillanos quedaron a un gol de empatar la serie y forzar la tanda de penales.

🚨 HISTÓRICO ASCENSO DE LA FUERZA DEL SUR



⚽ Deportivo Moquegua le ganó 3-2 a la César Vallejo, quedó subcampeón de la #Liga2 con un global de 4-2 y jugará por primera vez la #Liga1 en el 2026. pic.twitter.com/poOdLqyYlU — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 16, 2025

El dueño de casa supo jugar con la presión y no cometió errores que propiciaran un escenario adverso. Con inteligencia, aguantaron el marcador y pudieron ampliarlo a los 67' con el extremo izquierdo José López, quien marcó una diferencia de dos goles que golpeó a los visitantes.

Los minutos corrieron sin que la Vallejo pudiera reducir la diferencia y tras el pitazo final del árbitro Edwin Ordóñez, el modesto CD Moquegua consiguió una histórica gesta. Cabe precisar que este cuadro había perdido la final del torneo ante Cajamarca FC, por lo que debió disputar los playoffs.

Vallejo, un año más en la Liga2

El proyecto del cuadro universitario deberá seguir desde la segunda categoría del fútbol peruano, al no conseguir el objetivo de dejar la Liga2. Pese a tener la tercera plantilla más cara (según el portal Transfermarkt), solo por debajo de Comerciantes FC y Unión Comercio, no pudo ante dos cuadros más modestos.

Durante la post temporada no pudo imponerse a los equipos que hoy aseguraron su lugar en la elite del balompié nacional. En las semifinales de los playoffs sucumbió ante los cajamarquinos, campeones del torneo y en la definición ante los moqueguanos volvió a tropezar.

La Universidad César Vallejo no jugará la Liga1 2026 tras perder la repesca ante CD Moquegua. El equipo de José del Solar cayó por un global de 4 a 2, resultado que lo condena a seguir en la liga de ascenso al menos un año más.