Anularán más de 56 mil papeletas en Lima: SAT actuará por fallas en multas de Magdalena del Mar

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que más de 56 mil papeletas de tránsito quedarán sin efecto tras una revisión técnica que detectó irregularidades en su emisión. La medida responde a observaciones sobre el uso de sistemas tecnológicos en Magdalena del Mar.

El análisis se realizó a partir de un informe técnico elaborado por la Gerencia de Movilidad Urbana, el cual fue remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho documento concluyó que las evidencias presentadas no cumplieron condiciones técnicas ni procedimentales.

Como resultado, el SAT iniciará el proceso para dejar sin efecto un total de 56,040 papeletas. Estas multas no se ajustaban a la normativa vigente, por lo que se determinó su nulidad en favor de los ciudadanos afectados.

Además, la comuna limeña señaló que esta situación generó un impacto directo en miles de vecinos. La decisión busca corregir posibles abusos en la aplicación de sanciones de tránsito y garantizar el respeto al debido proceso.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ITunsPpH54 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 27, 2026

Fallas técnicas y nulidad de papeletas

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, "las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena del Mar NO tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes". Esta evaluación fue clave para sustentar la anulación masiva de las multas.

El informe también permitió establecer que los registros no cumplían estándares mínimos exigidos, lo que debilitaba la validez de las infracciones. En ese contexto, el SAT actuará conforme a sus competencias para formalizar la nulidad.

Asimismo, se indicó que el proceso incluirá la actualización de la información vinculada a cada caso. Esto permitirá que los conductores no se vean perjudicados por sanciones que no cumplen con los requisitos legales establecidos.

Responsabilidad y acciones del SAT

Según la MML, la responsabilidad administrativa recae directamente en la Municipalidad de Magdalena, al haber gestionado el sistema cuestionado. Esta precisión busca delimitar funciones y responsabilidades en el proceso.

En esa línea, el SAT realizará las acciones necesarias para registrar oficialmente la anulación de las papeletas. "Procederá a realizar las acciones correspondientes para la actualización de la información", señala el comunicado institucional.

La entidad también reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad. El objetivo es garantizar que las sanciones de tránsito se apliquen correctamente y respeten los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, la anulación de papeletas en Lima marca un precedente sobre el uso de sistemas tecnológicos en la fiscalización. La medida refuerza la importancia de cumplir normas técnicas en multas de tránsito en Magdalena del Mar y en toda la ciudad.