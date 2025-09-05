Marcos López y su dardo a la FPF tras goleada ante Uruguay: "Los que toman las decisiones se deben hacer cargo"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a la estrepitosa derrota de la Selección Peruana ante Uruguay por 3-0, algunos jugadores de sus jugadores dieron la cara ante los medios dando a conocer sus sensaciones tras este complicado momento. Uno de los que conversó con la prensa fue el lateral Marcos López quien fue uno de los más destacó dentro del bajo nivel de la mayoría del equipo.

En este pronunciamiento el futbolista del Copenhague no se cayó nada enviando una contundente indirecta a Agustín Lozano y otros directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Como se sabe, a lo largo de esta Eliminatoria Sudamericana el equipo de todos contó con tres entrenadores y ahora está cerca de cerrar el torneo en el último lugar.

Marcos López envía indirecta a FPF

En charla con Movistar, Marcos López dejó en claro que los jugadores son los primeros en dar la cara y hacerse responsables de este fracaso de la Selección Peruana. Sin embargo, también indicó que hay otros culpables de esta debacle haciendo claro énfasis hacia el mandamás de la FPF y su junta directiva quienes tomaron las decisiones que terminaron en este resultado.

"Uruguay nos ganó bien, se impusieron bien los primeros 20 minutos y marcaron el gol, después de eso manejaron mucho la pelota, para nosotros fue difícil encontrarnos en el primer tiempo, pero en el segundo trabajamos un poco mejor con la pelota, viene muy rápido el gol de ellos", indicó.

🎙️ Marcos López, jugador de la selección peruana: "De cara al futuro, hay buenos jugadores y hay que trabajar; simplemente debemos exigirnos y prepararnos más. Errores podemos encontrar a lo largo de toda la Eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya deben hacerse... pic.twitter.com/uc5L4Ylytw — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 5, 2025

Los errores cometidos

Desde el aspecto futbolístico, el jugador formado en Sporting Cristal indicó que gran parte del equipo nacional tuvo un partido para el olvido admitiendo que hay mucho que mejorar de cara a este martes para el duelo ante Paraguay.

Pese a todo, señaló que hay un grupo de futbolistas importantes dentro de los convocado para tener esperanza de cara al siguiente proceso. Ahí se refirió a los casos de Kenji Cabrera, Erick Noriega, entre otros, quienes fueron titular en el campo del Estadio Centenario de Montevideo.

"Los errores podemos enmarcar toda la Eliminatoria, no quiero responsabilizar a nadie, pero se tienen que hacer cargo los que toman las decisiones, nosotros como jugadores siempre damos la cara", añadió para Movistar Deportes.

De esta manera, Marcos López, futbolista de la Selección Peruana, apuntó contra la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol tras la eliminación del Mundial 2026. El jugador también indicó que tanto él como sus compañeros son responsables, pero dejó en claro que no son los únicos.