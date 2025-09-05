Selección Peruana: Se revela el preciso momento en que Christian Cueva presencia eliminación de la Bicolor del Mundial 2026

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana finalmente le dijo adiós al Mundial 2026 luego de caer goleado por 3-0 ante Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo. De principio a fin, el equipo local dominó las acciones del encuentro ante un combinado patrio que casi no opuso resistencia y pudo regresarse con un resultado aún más abultado.

Christian Cueva sufrió como un hincha más

Pese a que las chances era mínimas, los hinchas se mostraban muy ilusionados con poder acceder a la Copa del Mundo alcanzando ese ansiado séptimo lugar. Uno de los que vivió el encuentro como un hincha más fue Christian Cueva, exjugador de la Bicolor y actual volante de Emelec, quien no fue considerado por Oscar Ibáñez.

'Aladino' se ha convertido en viral en las redes sociales en las últimas horas al revelarse un video presenciando la derrota de la Selección Peruana ante Uruguay. En este breve clip se aprecia a un golpeado Cueva sin poder hacer nada ante una nueva eliminación de la Copa del Mundo.

Como se recuerda, Oscar Ibáñez decidió no convocar a Christian Cueva para esta fecha doble a pesar de que viene jugando con continuidad en Emelec. Meses atrás, el estratega se había manifestado sobre el tema señalando que busca un esfuerzo mayor del '10' nacional para volver a llamarlo al combinado patrio.

🫩📺🇵🇪 Esta imagen de Christian Cueva viendo el Uruguay vs. Perú por TV... y 𝗦𝗜𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟



🎥 @distinto10diferente pic.twitter.com/AHXTq5l9DF — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 5, 2025

Se vienen cambios en Perú

Uno de los que tomó la palabra tras el pitazo final en Montevideo, fue Jean Ferrari. El director general de la Federación Peruana de Fútbol no quiso hablar sobre la continuidad de Ibáñez al frente de la Bicolor. Ello referido al pedido de muchos hinchas de finiquitar el vínculo con el exjugador de Cienciano tras ese resultado.

Además, indicó que tras el duelo del martes se hará una evaluación para identificar los errores cometidos en el proceso y corregirlos de cara a una siguiente Clasificatoria.

"Estamos en una etapa de análisis y de observación. El resultado golpea y fastidia. Se está terminando un proceso donde tratamos de ver el vaso medio lleno y da pie para iniciar un nuevo proceso. Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, lo que se ha hecho mal y partir de ahí hacer las correcciones correspondientes", indicó.

De esta manera, se difundió un video de Christian Cueva sufriendo la eliminación de la Selección Peruana del Mundial 2026 tras caer goleado por 3-0 ante Uruguay. 'Aladino' pudo haber sido considerado tras su buen presente en Emelec.