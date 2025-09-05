¿Ibáñez dejará de ser DT de Perú tras goleada ante Uruguay? Esta fue la sorpresiva respuesta de Jean Ferrari

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana le dijo adiós al sueño mundialista tras caer por 3-0 ante Uruguay en Montevideo en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado patrio mostró una endeble imagen a lo largo de los 90 minutos donde se vio frágil en defensa e incapaz de poder generar daño alguno a la defensa charrúa.

¿Oscar Ibáñez seguirá en el cargo?

Como era de esperarse, los hinchas furiosos por el resultado y especialmente por el rendimiento, se trasladaron a las redes sociales para compartir su malestar por este partido. Muchos de ellos enfilaron contra diversos futbolistas que mostraron un rendimiento muy por debajo de lo esperado y de lo ofrecen en sus respectivos equipos.

Pero otro que no se salvó de las duras críticas fue el entrenador de la Bicolor, Oscar Ibáñez. El estratega nacional cometió errores en el planteo inicial y en el replanteo posterior facilitando la tarea de Uruguay. Por ello, se pidió que sea removido del cargo inmediatamente para iniciar la búsqueda de un nuevo técnico.

Jean Ferrari, director general de la FPF, fue consultado sobre este tema al culminar el encuentro. El directivo dejó en claro que la intención es que Ibáñez culminé las Eliminatorias y esté al frente del combinado patrio en los próximos amistosos. Luego de ello, realizarán un balance para saber si su trabajo estuvo a la altura de lo esperado.

"Hay amistosos. Yo no puedo adelantar hoy una opinión con referencia a la continuidad comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar el final del proceso y el proceso termina el día martes", indicó ante los medios.

🎙️ Jean Ferrari, directo general de la FPF: "Se está terminando un proceso y yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Si bien concluye esta etapa, lo que se está dando es pie para iniciar un nuevo proceso, y este lo estamos comenzando con relativa anticipación. Es una buena... pic.twitter.com/viAXzSfufd — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 5, 2025

Periodo de corrección de errores

El exmandamás de Universitario también se refirió a al ardua tarea que tendrá tras el final de esta Eliminatoria cuando realice el balance de todos los encuentros para así encontrar los errores que se cometieron en el camino. Al finalizar esta revisión, se tomarán las decisiones pertinentes por el bien del equipo de todos.

"Estamos en una etapa de análisis y de observación. El resultado golpea y fastidia. Se está terminando un proceso donde tratamos de ver el vaso medio lleno y da pie para iniciar un nuevo proceso. Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, lo que se ha hecho mal y partir de ahí hacer las correcciones correspondientes", añadió.

De esta manera, Jean Ferrari, director general de la FPF, señaló que Oscar Ibáñez se mantendrá en el cargo de la Selección Peruana a pesar de la estrepitosa goleada final en la penúltima fecha de las Eliminatorias.