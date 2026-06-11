México vs Sudáfrica: Sigue el MINUTO a MINUTO del duelo en vivo AQUÍ

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca hoy con un duelo cargado de simbolismo en el Estadio Ciudad de México, donde el conjunto anfitrión, México, se mide ante Sudáfrica en el partido inaugural. Este encuentro no solo marca el inicio de la máxima fiesta del fútbol.

México vs Sudáfrica

2:04 pm.

¡Arranca el partido inaugural en el estadio Azteca!

2:08 pm.

El Piojo Alvarado pierde la pelota, recibiendo el abucheo de su tribuna.

2:10 pm.

El sudafricano Audrey Modiba responde con un derribo a Roberto Alvarado. Se genera un tiro libre peligroso a favor del Tri.

2:11 pm.

Raúl Jiménez entra con todo entre la defensa africana y logra disparar un potente ataque que Williams de milagro despeja.

2:13 pm.

Jesús Gallardo comete una falta, dejando al aire a los Bafana Bafana.

2:15 pm.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO!

Julián Quiñones se escapa de la defensa y dispara el primero punto para la selección azteca.

2:18 pm.

Raúl 'El Lobo Mexicano' Jiménez logra rebotar el balón luego de escaparse de en la zaga africana.

2:19 pm.

Gutiérrez logra el cabezazo, pero el tiro de esquina se desvía del arco de Williams.

2:22 pm.

La defensa africana se reorganiza y le saca el balón a Gutiérrez.

2:23 pm.

Álvaro Fidalgo cae derribado en mediocampo, Mokoena se va amonestado.

2:25 pm.

La 'Pantera' Quiñones se dio la media vuelta fuera del área y sacó un potente disparo que se fue apenas por encima del arco sudafricano.

2:30 pm.

Tras una salida errónea, Foster toma mal parado a Rangel y casi anota su primer gol.

2:31 pm.

Los jugadores proceden su minuto de hidratación.

2:33 pm.

El encuentro continúa con los jugadores repuestos.

2:35 pm.

Brian Gutiérrez insiste en pasas a un par de defensas y saca el disparo que se estrella en un jugador sudafricano.

2:38 pm.

Sudáfrica se escapa y el árbitro decreta fuera de juego.

2:40 pm.

Foster organiza una jugada de peligro y terminó con el balón en los pies de Jayden.

2:41 pm.

Nuevamente Raúl Jiménez dispara un peligroso tiro que termina muy cerca de la portería rival.