México vs Sudáfrica EN VIVO: Aztecas ganan 1-0, Sigue aquí el MINUTO a MINUTO del duelo

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca hoy con un duelo cargado de simbolismo en el Estadio Ciudad de México, donde el conjunto anfitrión, México, se mide ante Sudáfrica en el partido inaugural. Este encuentro no solo marca el inicio de la máxima fiesta del fútbol.

México vs Sudáfrica

2:04 pm.

¡Arranca el partido inaugural en el estadio Azteca!

2:08 pm.

El Piojo Alvarado pierde la pelota, recibiendo el abucheo de su tribuna.

2:10 pm.

El sudafricano Audrey Modiba responde con un derribo a Roberto Alvarado. Se genera un tiro libre peligroso a favor del Tri.

2:11 pm.

Raúl Jiménez entra con todo entre la defensa africana y logra disparar un potente ataque que Williams de milagro despeja.

2:13 pm.

Jesús Gallardo comete una falta, dejando al aire a los Bafana Bafana.

2:15 pm.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO!

Julián Quiñones se escapa de la defensa y dispara el primero punto para la selección azteca.

Potente ataque de Quiñones.

¡EL PRIMERO DE MUCHOS GOLES!



Julián Quiñones aprovechó el error en la salida de Sudáfrica y puso el 1-0 de México en el partido inaugural del Mundial. pic.twitter.com/pssdVvHw20 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

2:18 pm.

Raúl 'El Lobo Mexicano' Jiménez logra rebotar el balón luego de escaparse de en la zaga africana.

2:19 pm.

Gutiérrez logra el cabezazo, pero el tiro de esquina se desvía del arco de Williams.

2:22 pm.

La defensa africana se reorganiza y le saca el balón a Gutiérrez.

2:23 pm.

Álvaro Fidalgo cae derribado en mediocampo, Mokoena se va amonestado.

2:25 pm.

La 'Pantera' Quiñones se dio la media vuelta fuera del área y sacó un potente disparo que se fue apenas por encima del arco sudafricano.

2:30 pm.

Tras una salida errónea, Foster toma mal parado a Rangel y casi anota su primer gol.

2:31 pm.

Los jugadores proceden su minuto de hidratación.

2:33 pm.

El encuentro continúa con los jugadores repuestos.

2:35 pm.

Brian Gutiérrez insiste en pasas a un par de defensas y saca el disparo que se estrella en un jugador sudafricano.

2:38 pm.

Sudáfrica se escapa y el árbitro decreta fuera de juego.

2:40 pm.

Foster organiza una jugada de peligro y terminó con el balón en los pies de Jayden.

2:41 pm.

Nuevamente Raúl Jiménez dispara un peligroso tiro que termina muy cerca de la portería rival.

CERCA DEL SEGUNDO



El palo salvó a Sudáfrica en lo que era doblete de Quiñones. El Tri sigue ganando 1-0 en el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/1MBWmdRpbk — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

2:43 pm.

Sudáfrica se organiza y tras un centro de Mbokazi, Lyle concreta un cabezazo que Rangel sólo ve pasar.

2:45 pm.

Tras la dura entrada de Sithole, Erik Lira termina adolorido sobre el césped.

2:46 pm.

Mbokazi le da una patada al Piojo que no es sancionada por e central.

2:47 pm.

Williams salva la portería sudafricana del potente tiro de Jiménez.

2:49 pm.

Julián Quiñonez se queda a nada del segundo luego de colarse y sacar un potente disparo que estuvo a punto de incristarse en el arco.

2:50 pm.

Tras un despeje de Reyes, Mbokazi nuevamente se acerca y saca un riflazo que el Tala detiene en el fondo.

2:51 pm.

El arbitro le regala 4 minutos más al primer tiempo.

3:12 pm.: ¡Arranca el segundo tiempo!

3:15 pm.

La pantera Quiñonez busca el doblete, apurando a Williams contra el arco.

3:16 pm.

¡Expulsión para Sudáfrica! Brian se escapa y provoca que Sithole le cometa la falta que termina en la salida del africano, dejando su selección con 10.

MALAS NOTICIAS PARA SUDÁFRICA



Sithole lo bajó a Gutiérrez y vio la tarjeta roja por último recurso. México sigue ganando 1-0 en el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wUiH8axdA5 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

3:22 pm.

Aubrey Modiba se escapa de la defensa azteca y saca un misilazo que Rangel detiene.

3:25 pm.

La selección mexicana insiste con el ataque, pero Williams con su defensa están listos para defender su portería.

3:30 pm.

Quiñones hace una peligrosa jugada que termina con el derribo de Mudao.

3:33 pm.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE RAÚL JIMENEZ PARA MÉXICO!

Tras sobrepasar la defensa africana, el delantero logró disparar contra el arco de Williams.

¡MÉXICO ARRANCÓ CON TODO EL MUNDIAL Y EXTENDIÓ LA VENTAJA!



Raúl Jiménez puso el 2-0 ante Sudáfrica en el estreno en la Copa Mundial de la FIFA y se acomoda en la fase de grupos. pic.twitter.com/IyoOMtaxIo — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

3:38 pm.

Los jugadores se detienen para la pausa de rehidratación.

3:42 pm.

La 'Tri' hace cambios en el equipo: Se van Jiménez y Lira; ingresan Edson y Armando González.

3:45 pm.

Quiñones se retira de la cancha, cediendo su lugar a Alexis Vega.

3:47 pm.

Apollis arma una gran jugada individual y logra concretar un disparo razo al que Rangel estaba atento.

3:48 pm.

Luego de un fuerte golpe hacia 'El Piojo', se dispone a la expulsión del ingresado Zwane por un contacto a la cabeza.

3:55 pm.

La 'Hormiga' Gonzales saca un par de disparos sin mucha direccion que la defensa sudafricana logra contener.

4:04 pm.

¡SE TERMINA EL PARTIDOOOOOOOOO!

Tras 6 minutos complementarios, se dio fin al encuentro donde la selección mexicana logró dar su doblete de local.

