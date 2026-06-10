Gianni Infantino se pronuncia sobre el árbitro somalí expulsado de EE.UU.: "Es lamentable, pero hay que estar chill"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan sigue creciendo. Esta vez fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien salió a pronunciarse. Sus declaraciones, lejos de apaciguar el debate, añadieron un tono de desconexión que generó aún más críticas.

"Es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia. Pero nosotros no controlamos todo. Intentamos, lo discutimos, lo hablamos y lo revisamos. En algunas ocasiones lo mejor es mantenerse 'chill', relajados. Estamos trabajando y tratando de solucionar todo", dijo Infantino en rueda de prensa.

El mensaje buscaba transmitir calma, pero fue interpretado como una respuesta superficial frente a un caso que privó a Somalia de su primer árbitro en una Copa del Mundo.

Mundial y visas denegadas: "¿Siente vergüenza?"

Un periodista lo interpeló directamente al preguntarle si acaso no "sentía vergüenza" de llamar a este Mundial "el más inclusivo" mientras Estados Unidos expulsaba a Omar y negaba visados a aficionados y periodistas. Infantino respondió con otra pregunta: "¿Te parecería normal que la FIFA le dicte al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no?".

La réplica no convenció. Usuarios recordaron que en 2023 la FIFA retiró a Indonesia la sede del Mundial Sub-20 por la negativa de sus autoridades a recibir a la selección de Israel.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las críticas por la exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan del Mundial 2026, luego de que las autoridades estadounidenses le negaran el ingreso al país. Durante una rueda de prensa en el Estadio Azteca,... pic.twitter.com/pVrb40S1Ki — BN (@BNPeriodismo) June 10, 2026

"No pueden controlarlo todo"

Las dudas se hicieron más evidentes cuando, en otro momento de la conferencia, Infantino presumió haber logrado que Irán juegue el Mundial 2026 pese a los conflictos bélicos con Estados Unidos. La disyuntiva es clara: la FIFA se muestra incapaz de intervenir en el caso de Omar, pero se atribuye logros diplomáticos en otros escenarios.

El episodio se suma a la controversia por la camiseta de Haití, vetada por la FIFA por incluir la ilustración de la Batalla de Vertières, considerada un mensaje político. La rigidez en ese caso contrasta con la pasividad frente a la deportación de Abdulkadir, reforzando la percepción de criterios dispares según la conveniencia.

Omar recibido como héroe

Mientras tanto, en Somalia, Omar Abdulkadir fue recibido como un héroe nacional. Multitudes lo esperaron en el aeropuerto de Mogadiscio, donde fue homenajeado por dirigentes deportivos y ciudadanos que lo consideran símbolo de orgullo y resistencia. Su ausencia en el Mundial se vive como una herida, pero también como un recordatorio de la dignidad que representa.

Thousands of people began to gather at Stadium Mogadishu, where the renowned Somali international referee and CAF Referee of the Year, Omar Artan, is set to be welcomed. pic.twitter.com/JhG0Mqw6zP — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

Las palabras de Infantino, apelando a estar "tranquilos", no lograron calmar las aguas. Por el contrario, expusieron flancos frágiles de la FIFA: estricta con símbolos culturales como la camiseta de Haití, pero pasiva ante políticas migratorias que afectan directamente la inclusión que dice promover.

El caso de Omar Abdulkadir y la respuesta de Infantino dejan en evidencia que la neutralidad de la FIFA resulta, en muchos sentidos, cuestionable.