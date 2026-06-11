Roberto Sánchez convoca a asamblea en Lima: autoridades electas se reunirán este sábado 13 de junio

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de una publicación, el candidato a la presidencia Roberto Sánchez Palomino, representante del partido político Juntos por el Perú se manifestó en una plataforma digital convocando a un asamblea general, haciendo énfasis en su responsabilidad y compromiso con el pueblo que lo respalda frente a su participación a la presidencia de la República.

Convoca a Diputados y Senadores

Roberto Sánchez uso sus canales digitales para dirigirse a los diputados y senadores electos de Juntos por el Perú fueron convocados a una plenaria nacional que se realizará el próximo sábado 13 de junio en la capital. Un encuentro que tiene como finalidad fortalecer la coordinación política de la agrupación de cara a los desafíos que asumirán en representación de la ciudadanía.

"Hermanos y hermanas Diputados y Senadores electos de JP, tenemos una gran responsabilidad con nuestro pueblo, democracia y la justicia", manifestó.

En ese sentido, en el mensaje señala la convocatoria hacía el partido político, que además insta a sus autoridades electas a incrementar esfuerzos para cumplir con las tareas que les esperan.

Hermanos y hermanas Diputados y Senadores electos de JP, tenemos una gran responsabilidad con nuestro pueblo, democracia y la justicia, el sábado 13 de junio en la ciudad de Lima nos encontraremos en Plenaria. ¡Máximo esfuerzo para la gran tarea!

¡Al Pueblo se le respeta! — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 11, 2026

A través de un mensaje dirigido a los candidatos recientemente elegidos, Roberto Sánchez. representante de la organización política Juntos por el Perú, destacó la responsabilidad que tendrán en la defensa de los intereses de la población, así como en la democracia y la búsqueda de justicia social en el país.

Detalles de la asamblea general

La reunión plenaria se desarrollará en Lima y congregará a los integrantes de Juntos por el Perú en los recientes comicios. Durante la jornada, se espera abordar temas relacionados con la agenda política de la organización, las prioridades legislativas y los mecanismos de articulación entre los futuros parlamentarios.

"El sábado 13 de junio en la ciudad de Lima nos encontraremos en Plenaria. ¡Máximo esfuerzo para la gran tarea! ¡Al Pueblo se le respeta!", se visualizó en la comunicación

Dicha convocatoria se produce en un contexto de expectativa por el conteo de votos que dará los resultados oficiales para anunciar al próximo presidente del Perú que gobernará los siguientes 5 años y el inicio de funciones de las nuevas autoridades elegidas, quienes tendrán la responsabilidad de impulsar iniciativas y ejercer labores de representación en beneficio de la población.

Finalmente, con este mensaje, Roberto Sánchez convoca a asamblea en Lima para comunicarse con las autoridades electas que tomarán cargos de poder en el gobierno entrante. Para ello, la reunión se ejecutará los próximos días, es decir, este sábado 13 de junio.