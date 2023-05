¡Molestos con Messi!: Hinchas del PSG abuchean a 'La Pulga' en partido contra Ajaccio

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista argentino del París Saint Germain (PSG), Lionel Messi, recibió algunos silbidos de hinchas molestos cuando fue anunciado en el Parque de los Príncipes como titular en el partido que su equipo disputó contra el Ajaccio en la 35ª fecha de la Ligue 1, ello luego de su suspensión por su polémico viaje a Arabia Saudita.

Lo reciben mal

El hecho se dio cuando se informó la alineación del equipo y los hinchas del club parisino reaccionaron de esta manera, aunque los ultras no se encontraban presentes en el estadio debido a que se encuentran en huelga por discrepancias con la dirección catarí del club.

¡SILBIDOS PARA MESSI! 🥵



❌ Los fanáticos del PSG repudiaron el regreso del argentino en la previa del encuentro frente a Ajaccio.



📹 @AndiOnrubia pic.twitter.com/bZIxUzhP18 — DSports (@DSports) May 13, 2023

Asimismo, los pitidos continuaron durante el transcurso del partido en cada ocasión que el astro rosarino tocaba el balón o pateaba un tiro de esquina.

Se pronunció Galtier

El técnico del PSG, Christophe Galtier, se pronunció en conferencia de prensa sobre el momento que atraviesa 'La Pulga':

"Hubo silbidos cuando tocó la pelota. Pero gran parte del estadio ahogó esos silbidos con aplausos. Se quedó en su partido y desempeñó su papel de facilitador del juego para crear situaciones para el equipo. Está acostumbrado, su carrera lo ha llevado a situaciones difíciles. Nuevamente, hubo silbidos y aplausos", lo respaldó el entrenador.

Anteriormente, el técnico francés no quiso comentar sobre la sanción de suspensión de empleo y sueldo que impuso el club a Messi tras su viaje, castigo que fue levantado después de que Leo publicara un vídeo de disculpas en sus redes sociales.

Aseguran el liderato

El París Saint Germain goleó 5-0 al Ajaccio con goles de Fabián Ruiz (17'), Achraf Hakimi (33'), Kylian Mbappe (47' y 54') y un autogol de Mohamed Youssouf (73').

Con esta victoria, el PSG sacó seis puntos de ventaja a su próximo perseguido ,el Lens, a falta de tres fechas para que finalice la liga francesa.

Los dirigidos por Galtier mostraron un buen nivel a lo largo del encuentro, no obstante, Lionel Messi no pudo tener su mejor partido y no logró marca un gol o brindar una asistencia, sino que fue silbado durante todo el partido.

Futuro incierto

Mientras tanto, Lio no ha definido su futuro destino y pese a las versiones que aseguraron que aceptó una propuesta multimillonaria del Al Hilal de Arabia Saudita, el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, desmintió esos rumores con un comunicado que difundió en su cuenta oficial de Instagram.

Las otras posibilidades son, una posible vuelta al Barcelona que buscaría tener la autorización financiera de la liga española para poder contar otra vez con sus servicios, y la ventana que se abrió desde hace un tiempo en el Inter de Miami de la Major League Soccer.

Es así que, en el marco del futuro incierto de Lionel Messi, 'La Pulga' no pasó un buen momento al ser silbado por los molestos hinchas del PSG.