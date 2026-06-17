Mundial 2026: Derriban dron sobrevolando en entrenamiento de Corea del Sur previo a su partido con México

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó que un dron no autorizado fue derribado mientras sobrevolaba el entrenamiento de su selección en el centro deportivo Verde Valle, en Guadalajara.

El aparato fue detectado por el equipo de seguridad y reportado de inmediato a la Guardia Nacional y al Ejército mexicano, quienes desplegaron el Grupo Especial Antidrones para neutralizarlo mediante sistemas de bloqueo electrónico.

Sujetos que lo controlaban escaparon

Aunque el dron cayó fuera del recinto, cuando los oficiales acudieron a recuperarlo ya no estaba. La federación surcoreana presume que los operadores —dos hombres extranjeros cuya nacionalidad aún no se ha precisado— huyeron con el aparato antes de ser identificados.

El portavoz de la federación aclaró que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento, por lo que no se expusieron las prácticas tácticas del equipo. De esta manera, la confidencialidad de los entrenamientos no se vio comprometida.

Aun así, el incidente fue reportado a la FIFA y se solicitó una investigación policial para determinar si se trató de espionaje deportivo, acción de medios de comunicación o simplemente curiosidad de aficionados.

Las cámaras de seguridad del centro deportivo captaron la apariencia de los presuntos operadores, lo que permitirá a la policía avanzar en su identificación en las próximas horas.

😳 El entrenador de Corea del Sur se pronunció sobre la polémica del dron que voló el día de ayer sobre el entrenamiento de su selección. pic.twitter.com/ewMEVNUbgS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 17, 2026

El partido contra México

El entrenamiento concluyó con normalidad y Corea del Sur ya piensa en su próximo desafío: enfrentar a México mañana jueves en la fase de grupos. El equipo asiático llega tras vencer 2-1 a la República Checa, en un partido marcado por la polémica ruptura con su prensa local.

Por su parte, México viene de una victoria 2 - 0 frente a Sudáfrica en la inauguración del torneo, resultado que lo mantiene a la par del conjunto asiático en la tabla de posiciones del Grupo A.

El duelo entre surcoreanos y mexicanos se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, no solo por lo que está en juego en la tabla, sino también por el ambiente de tensión que rodea a la selección asiática tras los recientes incidentes, incluida la tensión que mantiene con la prensa tras comentarios polémicos hacia su capitán Son Heung-min.

Lo visto en Guadalajara refleja la creciente preocupación por la seguridad y la confidencialidad en los entrenamientos mundialistas. Aunque no se comprometieron las tácticas de Corea del Sur, el hecho ha encendido las alarmas y motivado una investigación oficial.

Con el partido ante México en el horizonte inmediato, la selección asiática busca dejar atrás la polémica y concentrarse en un duelo clave que podría definir su futuro en el torneo.