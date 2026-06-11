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Carisma y presencia

Mundial 2026: Estos son los futbolistas más guapos que participarán en la Copa del Mundo

La expectativa por el Mundial 2026 no solo crece por el fútbol de alto nivel, sino también por el magnetismo de ciertos jugadores que ya son tendencia incluso antes del primer partido.

Futbolistas Mundial 2026
Futbolistas Mundial 2026 Composición Exitosa

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 11/06/2026

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El talento en la cancha no es lo único que se roba las miradas en el Mundial 2026. Más allá de los goles y las atajadas, la presencia, el carisma y el atractivo físico de las estrellas del balón también juegan su propio partido. 

Basándonos en el pulso de diversos medios especializados en fútbol y entretenimiento, te presentamos este listado de los futbolistas más atractivos que están encendiendo la Copa del Mundo.

Richard Ríos (Colombia)

A sus 26 años, el volante de Vegachí no solo destaca por su técnica con el balón, sino por esa simpatía que conquista a la hinchada. Luego de brillar en la Copa América y consolidar su carrera en Europa con el Benfica, llega al Mundial 2026.

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Kevin Trapp (Alemania) 

Con una imponente presencia de 1,89 metros y dominio de varios idiomas, el experimentado guardameta del Eintracht Frankfurt afronta su segundo torneo mundialista a los 35 años. 

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Francisco Trincão (Portugal) 

El talentoso atacante luso se estrena en la máxima cita del fútbol tras haber dejado huella en el FC Barcelona y brillar con luz propia en el Sporting de Lisboa. 

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Leandro Paredes (Argentina) 

El aguerrido mediocampista y campeón del mundo en Qatar 2022 regresa a sus raíces en Boca Juniors tras un exitoso recorrido europeo por clubes de la talla del PSG, Juventus y la Roma. 

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Declan Rice (Inglaterra) 

A sus 27 años, el pilar del Arsenal y de la selección de los 'Tres Leones' es considerado un referente indiscutible en el mediocampo. Su porte británico y su fuerte carácter en el terreno de juego lo ubican constantemente entre los futbolistas que más suspiros levantan en el torneo.

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Antoine Griezmann (Francia) 

Una leyenda de los 'Bleus' que sabe lo que es levantar la Copa del Mundo (2018) y pelear finales (2022). Actualmente se prepara para una nueva aventura en la MLS con el Orlando City SC.

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Santiago Giménez (México) 

Heredero del talento de su padre 'El Chaco' Giménez, el delantero de 25 años llega a su primera Copa del Mundo tras romperla en el fútbol de los Países Bajos. 

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Ferran Torres (España) 

Juventud, velocidad y versatilidad definen al atacante del FC Barcelona, quien ya cuenta con el rodaje de dos citas mundialistas en su espalda. 

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 Jude Bellingham (Inglaterra) 

El "Golden Boy" del Real Madrid y de la selección inglesa es un fenómeno total con apenas 22 años. Dueño de una proyección inigualable y múltiples títulos en Europa, su arrollador liderazgo, elegancia y carisma lo perfilan como la estrella más cotizada y comentada de esta Copa del Mundo.

Jude Bellingham encabeza la lista de Inglaterra

Otros nombres que suelen mencionarse en listas de futbolistas atractivos del Mundial 2026 son: Rúben Dias, defensor portugués; Alisson Becker, arquero brasileño; Mason Mount, mediocampista inglés; Kenan Yıldız, delantero turco, y Keito Nakamura, atacante japonés.

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