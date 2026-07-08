Miguel Silveira se queda en la Liga 1: Fue presentado como nuevo jugador de Cusco FC para el Clausura 2026

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de menos de dos semanas para que inicie el Torneo Clausura, el mercado de pases en el campeonato peruano continúa moviéndose. En esta oportunidad, tras oficiaslizarse su salida de Universitario de Deportes, el mediocampista brasileño Miguel Silveira fue presentado como flamante fichaje de Cusco FC.

Miguel Silveira: de crema a dorado

El conjunto crema hizo oficial la desvinculación de Miguel Silveira del club crema el pasado lunes, 6 de junio. Recordemos que su paso por la institución de Ate estuvo marcado por la irregularidad futbolística y episodios que generaron controversia fuera de las canchas.

Ahora, se conoció que el futuro cercano del jugador de 28 años se encuentra en la ciudad imperial. Así como lo leen, de cara a esta segunda etapa del torneo local, Cusco FC anunció su incorporación a su plantel a través de sus canales oficiales.

"Bienvenido a tu nueva casa, Miguel Silveira. Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ¡A escribir juntos una nueva historia dorada!", se lee en el post público.



Vale señalar que, la llegada de Silveira a club cusqueño corresponde a un pedido del técnico español Javier Rabanal, quien fue uno de sus principales impulsores de arribo al fútbol nacional durante su estadía en Universitario, institución en la que coincidieron en el presente Torneo Apertura.

Con su llegada, el exjugador de Fluminense intentará buscar su mejor versión y protagonismo, aspecto que no pudo consolidar en su etapa en la escuadra merengue con la cual disputó 11 compromisos y solo convirtió 1 gol.

Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman Miguel Silveira 💛

🔥 Bienvenido a tu nueva casa, Miguel Silveira 💛



Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ⚽⚡



¡A escribir juntos una nueva historia dorada!#SomosCusco pic.twitter.com/AoKtH3exNe — Cusco FC (@CuscoFC_2009) July 8, 2026

Reencuentro con el Monumental será inmediato

Hay que mencionar que por coincidencias, el destino ha querido que el reencuentro entre Miguel Silveira y el estadio Monumental sea de inmediato. Ello, debido a que el encuentro entre Cusco FC y la 'U' se dará en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

En dicha oportunidad, el conjunto sureño visitará Lima en el que el brasileño y el técnico Javier Rabanal enfrentarán por primera vez a su exequipo después de sus respectivas salidas.

Por ahora, 'Los Dorados' han informado a través de sus redes sociales que Miguel Silveira ya se encuentra en la ciudad de Cusco entrenando bajo las órdenes del estratega español.

Luego de despedir de Universitario de Deportes tras una etapa marcada por la irregularidad futbolística y controversias fuera de las canchas, Miguel Silveira fue presentado como el flamante fichaje de Cusco FC para el Torneo Clausura 2026.