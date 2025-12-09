¿Adiós a los S/ 15 600? Proponen prohibir el bono por instalación a los próximos senadores y diputados de Lima y Callao

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista José Alberto Arriola Tueros (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir el pago por concepto de gastos de instalación a los próximos diputados y senadores que se serán elegidos en las elecciones del 12 de abril del 2026.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13489/2025-CR, presentado el viernes 5 de diciembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, busca fortalecer la transparencia al interior de este poder del Estado, a fin de "dignificar la función parlamentaria", en medio de la alta impopularidad que presenta en la opinión pública.

¿A quiénes iría dirigida la prohibición?

De acuerdo con el texto planteado por el legislador de la bancada de José Luna Gálvez, los nuevos representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores que tengan residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, no accederán el bono por instalación equivalente a un sueldo parlamentario; es decir, la suma de S/ 15 600.

Quienes sí seguirán accediendo a esta bonificación extraordinaria, la cual se les otorga al inicio de sus funciones, serán los próximos miembros del Congreso bicameral elegidos de las demás regiones del país.

Cabe precisar que, este concepto se enmarca en el literal j), del artículo 22 del Reglamento del Congreso, la cual detalla que están sujetos "a recibir las mismas facilidades materiales, económicas" y de personal para el mejor desarrollo de sus funciones. Esta prerrogativa se inició en julio del año 2000, cuando la entonces presidenta del Legislativo, Martha Hildebrandt, formalizó el pago por instalación parlamentaria, extendiéndose en cada Congreso entrante.

Funciones de la nueva Cámara

El pasado13 de noviembre se oficializaron los reglamentos de las cámaras de Diputados, Senadores y del Congreso de la República, los cuales entrarán en vigencia desde el próximo 28 de julio del 2026.

Con referente a la Cámara de Diputados, está conformada por 130 integrantes, el cargo es irrenunciable y la pérdida de escaño se da únicamente si el diputado es condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos.

Sobre la Cámara de Senadores, está integrada por 60 representantes , elegidos por voto popular, y conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelto . Entre sus principales funciones están la elegir al defensor del pueblo, designar al contralor general de la República, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de la designación de su presidente. Así como, ratificar al titular de la SBS. Otra función que tendrán es la de autorizar los viajes presidenciales.

Desde la bancada de Podemos Perú apuntan a garantizar "el uso correcto de los recursos del Estado", no haciendo accesible el monto a quienes no tienen la necesidad de instalarse en la capital para el inicio del desarrollo de sus funciones.