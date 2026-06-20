Neymar está de vuelta: Carlo Ancelotti confirmó que el '10' brasileño debutaría en el Mundial ante Escocia

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil volvió a dejar dudas en su segunda presentación en el Mundial 2026, pero esta vez goleó sin contemplaciones a Haití por 3-0 con doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinicius Junior. Con este triunfo, los sudamericanos casi que aseguraron su boleto a la segunda ronda del certamen a falta de un encuentro.

Neymar debutaría en el Mundial ante Escocia

Con dos encuentros jugados en esta Copa del Mundo, el pentacampeón ha mostrado pocos pasajes de buen fútbol a pesar de ser considerados como la selección que mejor juego mostró en toda la historia de esta competición. Muchos de los aficionados creen que no hay jugadores necesarios para ese 'jogo bonito', mientras que otro importante sector considera que ese buen nivel solo podría ser alcanzado con la presencia de Neymar.

El astro brasileño fue incluido en la lista final de Brasil para este Mundial, pero una nueva lesión muscular lo dejó fuera de los dos primeros partidos. No obstante, antes de medirse ante los centroamericanos, el 10 entrenó a la par del restos de sus compañeros dando claras señales de haber dejado atrás esta dolencia.

Esto fue confirmado por el propio Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa postpartido ante Haití. El estratega italiano fue consultado por la presencia de 'Ney' y de inmediato reveló que el talentoso futbolista seguirá trabajando en el plantel y que será convocado ante Escocia.

Neymar em treino mais intenso neste sábado.



O camisa 10 estará disponível para o jogo contra a Escócia, conforme confirmado por Ancelotti. pic.twitter.com/t9wnWkfXrL — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) June 20, 2026

Con ello, el ansiado debut de Neymar podría darse ante los europeos en el cierre de la fase de grupos programado para este miércoles 24 de junio desde las 5:00 p.m. en la ciudad de Miami.

"Neymar entrenará individualmente mañana, luego el domingo volverá a entrenar con el equipo y luego será convocado contra Escocia", reveló.

Vinicius asegura que debe escuchar más a Ancelotti

Otro que habló tras el 3-0 ante Haití fue Vinicius Junior. El delantero del Real Madrid aseguró que el tanto que convirtió fue gracias a una indicación del entrenador italiano por lo que de ahora adelante lo escuchará un poco más.

"Hoy jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro, entre dos zagueros. No juego mucho por allí, pero siempre que el míster me lo pide y tengo que jugar ahí, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", contó.

En resumen, Carlos Ancelotti confirmó que Neymar será convocado ante Escocia por lo que este podría ser su debut en el Mundial 2026.