Brasil golea 3-0 a Haití y lo elimina del Mundial 2026 con brillante actuación de Matheus Cunha

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil dio un paso importante en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Haití, resultado que no solo le permitió recuperar terreno en el Grupo C, sino que también provocó la eliminación matemática de la selección caribeña. Con este triunfo, la Canarinha alcanzó los cuatro puntos y comparte el liderato de su serie con Marruecos.

La gran victoria de Brasil sobre Haití

Después del empate 1-1 frente a Marruecos en su debut, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llegó obligado a mostrar una mejor versión. Aunque Haití intentó complicar las acciones durante los primeros minutos con una defensa ordenada y mucha intensidad, Brasil encontró rápidamente los espacios necesarios para imponer su jerarquía.

La gran figura de la noche fue Matheus Cunha, quien respondió de la mejor manera a la confianza de Ancelotti. El delantero abrió el marcador a los 23 minutos tras aprovechar un rebote dentro del área y amplió la ventaja trece minutos después con una destacada definición. Su actuación permitió que Brasil encontrara la contundencia ofensiva que le había faltado en su estreno mundialista.

Antes del descanso, Vinícius Júnior terminó de inclinar la balanza a favor de los sudamericanos. El atacante aprovechó un pase filtrado y definió con tranquilidad para establecer el 3-0, un resultado que prácticamente sentenció el encuentro cuando todavía quedaba toda la segunda mitad por disputarse.

En el complemento, Brasil administró la ventaja sin mayores sobresaltos. Incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia con oportunidades generadas por Gabriel Martinelli, Douglas Costa y Endrick. Sin embargo, la falta de precisión y algunas intervenciones defensivas evitaron que la goleada fuera más abultada.

Haití queda fuera del Mundial 2026

Mientras tanto, Haití intentó encontrar el descuento que le permitiera despedirse con dignidad, pero nunca logró superar con claridad a la defensa brasileña. Con esta segunda derrota consecutiva, el conjunto caribeño quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y se convirtió en la primera selección eliminada del Mundial 2026.

La eliminación haitiana también estuvo marcada por los criterios de desempate establecidos por la FIFA. Aunque todavía le resta un partido ante Marruecos, ya no puede alcanzar una posición que le permita seguir en competencia. Por su parte, Brasil llegará a la última jornada frente a Escocia con la posibilidad de asegurar el primer lugar del Grupo C y confirmar su recuperación en el torneo.