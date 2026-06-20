Miguel Almirón se convierte en la primera víctima de la 'Ley Prestianni': Paraguayo fue expulsado por nueva regla de FIFA

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paraguay sigue con vida en el Mundial 2026 luego de su ajustada victoria por 1-0 a Turquía en el último partido de la jornada de este 19 de junio. Los guaranís se impusieron por la mínima diferencia gracias al tempranero tanto de Matías Galarza, aunque el gran protagonista de este partido terminó siendo Miguel Almirón.

Miguel Almirón sufrió la 'Ley Prestianni' en el Mundial 2026

Sobre el final del primer tiempo, un conato de bronca se originó entre ambos equipos donde los empujones iban y venían. En un momento, uno de los futbolistas turcos se acercó a toda velocidad hasta el árbitro salvadoreño Iván Barton acusando al 10 paraguayo de haber cometido una acción fuera del reglamento.

⚠️🇵🇾 MIGUEL ALMIRÓN EXPULSADO EN PARAGUAY POR TAPARSE LA BOCA.



LA NUEVA 'LEY PRESTIANNI'. ⛔️ pic.twitter.com/iKD1qHcvhi — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

Segundos después, el referí fue alertado por el equipo del VAR para acercarse al monitor ubicado en el centro del campo de juego y revisar un hecho puntual. La evaluación del juez fue breve y concisa ya que la cámaras mostraron como Miguel Almirón se tapó la boca al momento de encarar a un rival.

Como era de esperarse, el salvadoreño le sacó la tarjeta roja al paraguayo convirtiéndose así en la primera víctima de esta denominada 'Ley Prestianni'. Es importante señalar que esta nueva regla permite expulsar a cualquier futbolistas que incurra en esta acción cuando sostenga un enfrentamiento verbal con un oponente.

La adición de esta normativa en el reglamento de la Copa del Mundo se aprobó a finales de abril luego de lo que fue el incidente protagonizado por Vinicius Junior y el argentino Gianluca Prestianni. Aquella vez, el brasileño acusó al jugador de Benfica de haberlo insultado por su color de piel por lo que FIFA decidió imponer esta regla a partir de este torneo.

Vinicius Junior acusó a Prestianni de insultarlo por su color de piel.

Le hubiera dicho de todo en guaraní

Al final del partido, el entrenador paraguayo, Gustavo Alfaro no pasó por alto el incidente dando su opinión al respecto. De manera irónica, el estratega indicó que su dirigido debió haberle hablado en guaraní, idioma autóctono paraguayo, para que no pueda ser entendido.

"Miguel habló para pedirles disculpas a los compañeros por el error que había cometido y la situación delicada en la que los había puesto con su decisión. Yo le dije: 'Le hubieses dicho de todo en guaraní. No entiende'. Es lo mismo que me digan a mí algo en turco. Fue un acto reflejo, a veces pasa en el fragor de la lucha y las discusiones", contó.

En resumen, el 10 d Paraguay, Miguel Almirón, se convirtió en la primera víctima de la 'Ley Prestianni' tras ser expulsado por hablarle a un rival tapándose la boca en la victoria 1-0 de sobre Turquía.