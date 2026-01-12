Fallece joven influencer tras una dura batalla contra el cáncer: Esta fue la CONMOVEDORA despedida de su esposo

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad digital de Brasil se encuentra paralizada y sumida en un profundo y doloroso luto, tras la triste partida de una joven influencer de 19 años tras una ardua lucha contra el cáncer. Deja a un bebé de un año y su esposo le dedicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

Fallece influencer tras batallar con el cáncer

El pasado 10 de enero, la creadora de contenido, Isabel Veloso, de 19 años, falleció en Curitiba tras luchar con un letal linfoma de Hodgkin el cual fue detectado cuando apenas tenía 15 años, desde allí inició una lucha por salvar su vida.

Sufría de dificultades para respirar, pero las sesiones de quimioterapia le permitieron aplacar en cierta medida los síntomas. Tras concluir su tratamiento los galenos informaron que los resultados no eran los esperados.

En el 2023 venció el cáncer tras un trasplante de médula ósea, pero un año después la enfemedad retornó a su cuerpo y esta vez en fase terminal por lo que fue el último tramo de su lucha. Ella deja un bebé llamado Arthur.

La triste despedida de su esposo

Previo a la partida de su amada, su esposo Lucas Veloso, quien informó de su deceso, no perdió la esperanza de que Isabel logre sanarse, pero a su vez era consciente de que solo un milagro podría hacer que ello se vuelva realidad.

Pese al dolor grande que significa la partida de la madre de su hijo, le ha dedicado una sentida y emotiva carta al amor de su vida en la que se despide para siempre de ella y en la que trata de explicar el vacío que dejará su ausencia.

"Hoy mi corazón habla en silencio porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella se lleva una parte de mí Pero amor...el amor no muere", se lee al inicio de su conmovedor mensaje.

Además, resaltó lo importante que era la influencer en su vida resaltando sobre todo la importancia de su existencia "ella fue luz en los días más oscuros". "Fue coraje cuando todo decía que debía rendirme, fue amor cuando la vida parecía injusta. Vivió intensamente, amó profundamente, luchó hasta donde humanamente le fue posible, e incluso más allá", añadió.

Por último, se desgarra afirmando que "ella vive en mí, vive en nuestro hijo, vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza" y le agradeció a Dios por haberle permitido amar y ser amado por una mujer como Isabel.

