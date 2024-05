¡No se guardó nada! Jean Ferrari destruye a los que criticaron fichajes de Universitario

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, destruyó a los que criticaron los fichajes del cuadro 'crema' para su centenario.

En declaraciones a la prensa, el directivo 'crema' destacó que los dirigidos por Fabián Bustos son "aguerridos" y calificó de "sabiondos y opinólogos" a quienes cuestionan a los futbolistas que llegaron esta temporada al equipo de Ate.

"Tenemos jugadores aguerridos, ante tanto sabiondo y opinólogo que mencionaban a tal o cuál jugador. Ahora yo les pregunto: ¿Qué c... saben? ¿Dónde están esos sabiondos ahora? No saben nada, no entienden nada. ¿Por qué? Acá están los resultados. Habría que preguntarles", declaró.