No pasó nada: Universitario utilizará a los jugadores involucrados en la bronca post partido con Melgar

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol se ha convertido en el centro de las críticas luego de anunciar que aún no abrirán un proceso sancionador contra los futbolistas que protagonizaron la vergonzosa pelea en Arequipa tras el duelo entre Melgar y Universitario.

Incluso, el organismo se comunicó con ambos clubes para indicarles que, ante la ausencia de una castigo, podrían utilizar a sus jugadores para lo que será la fecha seis del Torneo Clausura que se jugará este fin de semana.

Tras conocer esta posición del organismo de la FPF, Universitario decidió que Fabián Bustos podrá disponer de los futbolistas implicados en este hecho para visitar la capital de Junín donde se enfrentará a Sport Huancayo.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X donde reveló que las autoridades garantizaron que no existirán ningún tipo de problema administrativo por la presencia de dichos jugadores en el mencionando duelo.

Cómo se recuerda, los elementos de la 'U' que figuran en el informe de Jesús Cartagena son: Alex Valera, Aldo Corzo, Aamet Calderon, Yuriel Celi y Jorge Murrugarra.

Como era de esperarse, esta decisión del organismo adjunto a la Federación Peruana de Fútbol incomodó a los directivos de Alianza Lima por lo que Bruno Marioni salió a alzar su voz de protesta. El director deportivo aseguró que los integrantes de dicha comisión no estás metidos de lleno en sus funciones y que sancionan con rapidez solo algunos casos.

"Me preocupa dónde están los miembros de la CD-FPF, hay una inconsistencia muy grande en sus funciones, estamos preocupados de tener que estar pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones. Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y no lo pudimos tener", inició para Ovación.

"Yo no me quejo de la sanción de Campos, cometió un error, pero por eso mismo pedimos que a Comisión Disciplinaria tome acción, hay demasiados videos, pero hoy prácticamente se están lavando las manos y lo que hace esto es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer pero que no mostramos con actos que se pueda hacer", agregó.