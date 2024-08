Gregorio Pérez lamenta el bajo nivel goleador de Alex Valera: "Voy a tratar de verlo antes de irme"

Alex Valera ha sido uno de los jugadores de Universitario más criticados en la actual temporada pese a que los cremas se coronaron en el Torneo Apertura. A propósito de ello, Gregorio Pérez, exentrenador del club de Ate, se refirió al nivel actual del atacante quien viene registrando uno de sus años más pobres en cuanto a tantos convertidos.

Incluso, el delantero ha sido uno de los involucrados en lo que fue la lamentable bronca en Arequipa tras el encuentro frente a Melgar en la UNSA. Por ello, la Comisión de Justicia podría aplicarle una dura sanción que lo aleje de las canchas por varias fechas.

Gregorio Pérez será uno de los ilustres invitados de Universitario para lo que será la celebración de los 100 años de fundación del club. Por ello, el experimentado técnico visitó el programa 'Mano a mano' de YouTube para conversar de está fiesta crema.

Al ser el técnico que generó su fichaje y con el que mostró uno de sus mejores rendimientos, el nacido en Uruguay lamentó el presente de Alex Valera al registrar pocos goles convertidos en lo que va de la temporada. 'Don Goyo' aseguró que el atacante debe volver a enfocarse y expresó su deseo de conversar con él durante los días que se encuentre en Perú.

"En 12 partidos hizo 11 goles, le fue muy bien. La verdad que ha tenido algunos altibajos, salió al exterior. Cuando estaba con nosotros, le pegaban y él no decía nada. Yo siempre dije que era un jugador de selección, me parecía que podía compartir con Lapadula", inició.

"Para mí, es rescatable el goleador. No sé qué pasó ahora que no fue a la Copa América, creo que Jorge lo tenía en cuenta. Todavía es un jugador que puede volver a su nivel, porque las condiciones las tiene, aparte está en un equipo muy importante. Muchos desearían estar ahí, pero no pueden y él tiene la oportunidad. No me cabe la menor duda que ahorita debe estar pensando que quiere volver a ser el mismo de antes, ojalá me esté escuchando. Lo voy a tratar de ver antes de irme", añadió.