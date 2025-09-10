Óscar Ibáñez no es más entrenador de la selección peruana: FPF lo confirmó su salida tras eliminatorias

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la corta etapa de Óscar Ibáñez con la selección peruana. Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que el entrenador argentino-peruano no seguirá una vez acabada las eliminatorias, en las que solo consiguió un triunfo y sin el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Contrato culminaba ante Paraguay

Tal como se rumoreó en los últimos días, el vínculo entre el estratega y la FPF era solo por el proceso clasificatorio, el cual no fue satisfactorio. Tras ello, el ente máximo del balompié nacional, hizo oficial su discontinuidad con una publicación en redes.

"La FPF comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección absoluta. Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor y a su comando técnico, por la responsabilidad y compromiso asumido", señala el comunicado.

📌 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/iIdg26bBx7 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 10, 2025

El texto precisa que esta salida significa el inicio de un nuevo proceso, en el que la 'blanquirroja' y los directivos, deberán trabajar de cara a los próximos años. Para ello, hay un proyecto establecido, con el que esperan sacar a flote el fútbol peruano y conseguir la clasificación para el Mundial del 2030.

"Con el cierre de esta etapa, la Selección Peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su Plan de Restructuración Institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas", precisa.

Próximo DT en evaluación

Para los próximos cinco años, se debe encontrar al entrenador adecuado, que sea el encargado de liderar la renovación de la plantilla. Varios jugadores con más de tres eliminatorias encima, no llegarán en sus mejores condiciones, por lo que será imperativo elegir a alguien que inicie el cambio generacional.

"Bajo este objetivo, la elección del nuevo comando técnico será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con el perfil estratégico de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales", indica el comunicado.

Por último, agradece el apoyo de la hinchada peruana por su apoyo "incondicional", que resulta en la mayor fuente de inspiración para el proceso de renovación del fútbol nacional.

De este modo, la FPF emitió el comunicado oficial en el que anuncia que Óscar Ibáñez no continuará a cargo de la selección peruana. Sobre el nuevo entrenador, precisa que trabajarán de acuerdo a un plan de reestructuración con miras al próximo proceso.