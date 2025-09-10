LAP suspendió momentáneamente pago de TUUA internacional, señala especialista del MTC

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El especialista técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Nizama, indicó que la concesionaria LAP ha suspendido momentáneamente el pago de la TUAA internacional hasta llegar a un acuerdo con las aerolíneas.

El especialista técnico del equipo de aeropuertos del MTC, David Nizama, indicó que la concesionaria LAP (Lima Airport Partners) se encuentra en coordinaciones con las aerolíneas para efectuar el pago de la TUUA (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto) internacional.

Al respecto, comunicó para un medio de noticias, que este pago ha sido suspendido momentáneamente por la concesionaria hasta que se se lleguen a acuerdos como la inclusión del cobro en el ticket de avión.

"LAP ha suspendido este pago momentáneamente porque lo que tienen que hacer es incorporar, si hubiese un pago, en los boletos de avión. Lo que ha dicho el concesionario es que está en coordinaciones con las aerolíneas, mientras no haya un acuerdo con estas ese pago está, por el momento, suspendido", comentó para Canal N.

Respecto a si la inclusión de la TUUA encarecería el pasaje, el especialista Nizama indicó que su sector está buscando que no impacte a la economía de los usuarios y que no se vean reflejados en los pasajes de avión.

"Queremos que no impacte la economía de los usuarios y y nuestra prioridad ahora es que el usuario no vea reflejado monto adicional en sus boletos de avión".

Especialista del MTC reiteró que el pago de la TUUA internacional es exclusivo para vuelos en conexión internacional

El técnico del equipo de aeropuertos del MTC, David Nizama indicó que el cobro de este tarifario se dará de manera exclusiva para los pasajeros que hacen uso de las instalaciones del aeropuerto en medio de su vuelo hacia otro destino internacional.

"Si un turista quiere venir del extranjero a Lima como destino no tendría que pagar un TUUA de transferencia, no estamos en ese escenario, los pasajeros que vienen a hacer turismo no van a realizar este pago de transferencia porque tiene como destino Perú.

De esta forma, reafirma el comunicado publicado por LAP donde indicó que el pago no incluiría a todos los usuarios, solo para aquellos pasajeros que lleguen a Lima por medio de conexión internacional.

