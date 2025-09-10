Sergio Peña lanza contundente dardo tras derrota ante Paraguay: "Siempre voy a dar la cara, otros no la dan"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Diversos jugadores de la Selección Peruana se han pronunciado luego de lo que fue la dolorosa derrota ante Paraguay en la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, fue el turno de Sergio Peña quien ha sido uno de los más cuestionados por la hinchada tras estos resultados ante los guaranís y frente a Uruguay el jueves pasado.

Como se recuerda, el actual volante de Alianza Lima fue duramente criticado en ambos encuentros sumando una gran cantidad de comentarios negativos hacia su actitud en el campo de juego. Sin embargo, el jugador decidió no guardar silencio y enfiló contra estas versiones a solo horas del pitazo final en el Estadio Nacional.

Sergio Peña se defiende de las críticas

En primer lugar, Sergio Peña se refirió a las críticas recibidas hacia su persona y al resto de jugadores que integran la Selección Peruana. Pese a ello, aseguró que, a pesar de todo, continuará asistiendo cada vez que sea convocado al equipo de todos ya que nunca se negará a un llamado para defender a su país.

"Nosotros venimos a trabajar, intentamos dar todo por el Perú. En lo personal, pongo el pecho hasta el final nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle que no a la selección. Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir así la gente me critiquen, cada vez que me convoquen yo voy a dar lo mejor de mi", indicó

"No me voy a rendir así me critiquen, siempre voy a dar la cara, otros no la dan. A la gente le pido respeto. Hay mucha gente ignorante que no mide sus palabras".



Sergio Peña, jugador de Alianza Lima, tras la caída ante Paraguay.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/qOWBlDLYTr — Raúl Chávez (@raulchavezpa) September 10, 2025

Lanza fuerte dardo

En otro momento de su respuesta ante los medios, el futbolista de Alianza Lima aseguró que tanto él como los demás jugadores llamados a la Bicolor han dado la cara en estos momentos complicados a diferencia de otros que no la dieron.

Además, pidió respeto hacia este grupo de futbolistas que estuvieron hasta el final a pesar de los resultados negativos a lo largo del proceso.

"Sea lo que sea que se diga, estuve en un montón de procesos con un montón de entrenadores y siempre se ha convocado y no creo que todos los entrenadores estén equivocados. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacía mi, hacia todos los que dan la cara por el país, otros no la dan y nosotros la hemos dado hasta el final", añadió.

De esta manera, Sergio Peña lanzó un contundente dardo al defenderse de las críticas en su contra tras la derrota de la Selección Peruana ante Paraguay.