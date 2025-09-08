Pamela Franco y su INESPERADA publicación tras presunta infidelidad de Christian Cueva

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a estar en el 'ojo de la tormenta'. En medio de los rumores de que el futbolista le habría sido infiel cuando iniciaban su relación, la cumbiambera sorprendió a todos con una inesperada publicación en sus redes sociales. ¿De qué se trata?

¿Vanessa Pumarica revela infidelidad de Cuevita'?

¡Tremenda bomba en la farándula local! Quien era calificada como una de las mejores amigas de Pamela Franco, Vanessa Pumarica dejó a todos desconcertados en una reciente entrevista al programa 'La Noche Habla'. ¿Por qué? Pues bien, la artista reveló que Christian Cueva, quien actualmente juega para el Emelec de Ecuador, 'traicionó' a la cumbiambera.

Incluso, señaló que ella fue testigo de los llantos y sufrimientos de la chimbotana y, además, señaló que el popular 'Aladino' la habría llenado de promesas que nunca llegó a cumplir en el 2018.

"Tú como amiga has estado, por ejemplo, cuando Pamela (Franco) se sentó en un programa de TV y dijo 'yo he sido la segunda, pero encontré que había una tercera, cuarta, quinta y sexta'. ¿Tú fuiste testigo?", preguntó Ric La Torre, a lo cual, Vanessa respondió: "Sí, claro, definitivamente. Él le decía cosas que no eran verdades y ella, pues, en ese momento, sufría y lloraba. (...) Han pasado tantos años que ni me acuerdo, la verdad. Creo que eso (las promesas) de ellos era un tema íntimo".

Seguidamente, tras revelar que sí vio a Pamela Franco sufrir por 'Cuevita' sostuvo que actualmente ve un "cariño mutuo" entre el 'pelotero' y Pamela Franco tras hacerse público su romance.

Inesperada publicación de Pamela Franco

Ante la inesperada revelación que pondría en aprietos su relación con Christian Cueva, por aparentemente, haberla engañado cuando eran "amantes", Pamela Franco decidió romper su silencio en su cuenta de Instagram, compartiendo un inesperado video donde se la ve enfocada en sus proyectos artísticos, dejando en claro que no toma importancia al qué dirán en medio de las especulaciones.

"Te juro que nadie más te amara como yo más hoy, por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti, mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto", se le escucha interpretar a la cantante con mucho sentimiento, el cover de 'Mi amor secreto', de Marco Antonio Solis.

Por su parte, Christian Cueva reapareció en sus redes sociales de lo más tranquilo y demostrando que poco o nada perjudica lo que digan sobre él. El futbolista apareció en una foto con quien sería su representante en su carrera futbolística.

Hasta el cierre de esta nota, ni Franco Viera ni 'Aladino' se han pronunciado directamente sobre las recientes declaraciones de Vanessa Pumarica sobre una presunta infidelidad.

