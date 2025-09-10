RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Habló presidente de la CBF

Brasil denunciará a Bolivia ante la Conmebol: Acusa conducta antideportiva durante partido en El Alto

La caída de Brasil en El Alto ante Bolivia, estuvo marcada por una conducta antideportiva del anfitrión. Así lo señala la CBF, que alista una denuncia contra la selección altiplánica ante la Conmebol.

Brasil denunciará hechos ocurridos en El Alto.
Brasil denunciará hechos ocurridos en El Alto. (Composición Exitosa)

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/09/2025

El cierre de las eliminatorias sudamericanas dejó el triunfo de Bolivia sobre Brasil, con lo que aseguró el repechaje al Mundial 2026. Sin embargo, no todo será alegría para la federación altiplánica debido a la denuncia que la CBF hará ante la Conmebol por lo ocurrido en El Alto, acusando una conducta antideportiva del cuadro anfitrión.

Brasil alista demanda contra la Conmebol

Para Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), lo ocurrido en el estadio Municipal de El Alto, ha sido un "desastre" y no es la imagen que se espera del fútbol sudamericano, ni mundial. Aseguró que el ente máximo del fútbol tiene las pruebas que confirman la postura brasileña.

"Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura dificulta la práctica del futbol, jugando contra 14 hombres en el campo contra una selección. Así que espero que la Conmebol tome cartas en el asunto, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que pasó aquí en el campo. Esto no puede pasar. Es absurdo", concluyó.

Videos difundidos durante el partido, dejan ver a los recogebolas que en varias ocasiones esconden los balones y que también las metían adrede. Esto con el objetivo de hacer perder tiempo al conjunto brasileño y darle chance a los suyos de ganar segundos para consumar el triunfo.

Brasil acusa maltratos

Esto lo ha tomado en consideración Samir Xaud, quien además, acusó un mal accionar del arbitraje, así como abusos cometidos por parte de la policía boliviana y la altura de El Alto, que la considera una ventaja desproporcional.

"Es triste lo que ha pasado hoy aquí. Vinimos a jugar futbol, y lo que vimos desde nuestra llegada fue antifutbol, incluso con esta altitud de 4 mil metros. Jugamos contra el arbitraje, contra la policía, contra los recogepelotas sacando los balones del campo y escondiéndolos", manifestó.

La caída del 'scratch' la hizo caer al quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas. Aunque no comprometió su clasificación, ha sido la peor ubicación que ha conseguido en el historia. En anteriores oportunidades, acabó dentro del top 3 en la tabla, con lo que al mando de Carlo Ancelotti, no pudo mantener esa tendencia.

De esta forma, Brasil anunció que denunciará los hechos ocurridos en El Alto, con la derrota que clasificó a Bolivia al repechaje del Mundial 2026. La CBF denuncia una conducta antideportiva del cuadro local, así como abusos por parte de la policía y un mal arbitraje.

Temas relacionados Bolivia Brasil Conmebol eliminatorias sudamericanas Mundial 2026

