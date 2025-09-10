RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mediante comunicado

Universidad San Marcos suspende examen de admisión tras actos de violencia en la Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión del examen de admisión que estaba programado a llevarse en el mes de septiembre.

UNMSM suspende examen de admisión de septiembre.
UNMSM suspende examen de admisión de septiembre. (Foto: Composición Exitosa)

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2025

Luego que se susciten protestas perpetradas por sus estudiantes, la tarde de este miércoles 10 de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión del examen de admisión que estaba programado a llevarse en el mes de septiembre.

UNMSM suspende examen de admisión

La casa de estudios recurrió a sus cuentas de redes sociales oficiales para publicar una misiva en el que indican que el proceso de admisión 2026-1, que se iba a llevar a cabo en el presente mes, se suspendió "tras actos de violencia y vandalismo que en la Ciudad Universitaria".

"El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, postulantes y la ciudadanía en general que, debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-1 que estaba programado para este 13, 14, 20 y 21 de septiembre hasta próximo aviso", se lee al inicio del documento.

Comunicado de la UNMSM
Comunicado de la UNMSM

En tal sentido, indicaron que la decisión que ha tomado la universidad tiene como objetivo "salvaguardar la seguridad e integridad" tanto de quienes integran la comunidad universitaria así como de las instituciones de su campus

"Rechazamos absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles", finalizó la "Decana de América".

Fechas y carreras que estaban programadas

De acuerdo a la Universidad San Marcos el examen de admisión 2026-1 presentaba el siguiente cronograma según fechas y carreras.

  • Sábado 13 de setiembre de 2025
    Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
    Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
  • Domingo 14 de setiembre de 2025
    Área B: Ciencias Básicas
    Área C: Ingeniería
  • Sábado 20 de setiembre de 2025
    Área A: Ciencias de la Salud (excepto la escuela profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 21 de setiembre de 2025
    Escuela profesional de Medicina Humana

Alumnos protestan

Este miércoles, alumnos de la UNMSM protestaron tras la convocatoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) para reclamar "cobros ilógicos" para el examen de admisión 2026-1 debido a que consideran que es una "privatización" de la casa de estudios.

De esta manera, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión del examen de admisión que estaba programado a llevarse en el mes de septiembre. Ello, luego de  suscitarse protestas perpetradas por sus estudiantes esta tarde.

