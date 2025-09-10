Carlos Zambrano y su mea culpa tras tras el fracaso en las Eliminatorias: "Todos somos culpables de esto"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana se despidió tristemente de las Eliminatorias Sudamericanas sufriendo una dura derrota por 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Con esta caída, el combinado patrio consumó la peor campaña en su historia en el formato del todos contra todos de las Clasificatorias con solo 12 puntos, uno por debajo de lo que fue el camino al Sudáfrica 2010 bajo las órdenes de 'Chemo' del Solar.

Carlos Zambrano hace mea culpa

A lo largo de este proceso, Juan Reynoso, Jorge Fossati y ahora Oscar Ibáñez fueron señalados como los principales responsables de esta debacle. Sin embargo, Carlos Zambrano tomó la palabra para señalar la culpabilidad de los jugadores en este nuevo fracaso.

En primer lugar, el defensor de Alianza Lima dejó en claro que se encuentran muy dolidos por cerrar el camino de las Eliminatorias con una derrota en casa. A su vez, hizo hincapié en la camada de jugadores que viene detrás pensando en un futuro proceso.

"Es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado, aunque sea por el bien de nosotros, por la gente que vino a apoyarnos. Lamentablemente, el fútbol es así, somos los que estamos, no hay más jugadores. Por más que se pida mucho recambio, seamos realistas que tenemos poco atrás. Pero bueno, simplemente tratar de pensar positivo", indicó.

🎙 Carlos Zambrano, defensa de la Selección Peruana: "Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta... pic.twitter.com/nUVSimQbk7 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

Todos somos culpables

En esa misma línea, Carlos Zambrano aseguró que hicieron los méritos suficientes para llevarse un buen resultado ante Paraguay y regalarle una última alegría a la gente que acudió al Estadio Nacional.

"Felizmente acabó la pesadilla porque no fue nada lindo. A tratar de olvidar este mal momento, nada más. Siempre hemos manejado los partidos de local, una desconcentración, como siempre ha pasado, nos cuesta el partido. Lo más justo era un empate, pero son cosas de fútbol que se dan", añadió.

Por último, el 'kaiser' hizo una contundente autocrítica respecto a él y sus compañeros a quienes señaló como los principales responsables de este fracaso, al igual que los dirigentes de la FPF.

"Ni señalar a mis compañeros ni a nadie. Todos somos culpables de esto, gran parte de la Federación, entrenadores, nosotros. Creo que más somos nosotros los jugadores, el 75% de culpables, porque somos los que estamos en el campo y siendo realistas no tenemos más jugadores", finalizó.

De esta manera, Carlos Zambrano hizo un mea culpa luego de la dolorosa derrota ante Paraguay en la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas.