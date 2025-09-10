Alianza Lima no quiere a Diego Haro: Íntimos exigen a Conar cambio de árbitro para duelo ante Deportivo Garcilaso

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de una larga pausa por la fecha doble final de las Eliminatorias Sudamericanas, el Torneo Clausura volverá con los partidos de la fecha 8 los cuales darán que hablar. Uno de los más atractivos de esta jornada será en el que Alianza Lima reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m.

Y aunque aún no arrancó el encuentro, este ya empezó a jugarse fuera de las canchas. Días atrás, la directiva del cuadro blanquiazul tomó conocimiento de que Diego Haro había sido el árbitro designado para impartir justicia en dicho duelo. Esto no gustó nada en tienda íntima por lo que su respuesta no tardó en llegar.

Alianza Lima pide a Conar no designar a Diego Haro

Mediante un documento oficial, Alianza Lima exigió formalmente a la Comisión Nacional de Árbitros, que se programe a otro referí para su encuentro ante Deportivo Garcilaso ante la disconformidad con las actuaciones de Diego Haro para con el club.

Pero eso no es todo, ya que este oficio revela que la exigencia no solo será para este partido, sino para todo el Torneo Clausura. A su vez, Augusto Menéndez también fue incluido en el reclamo solicitando que tampoco sea programado en lo que resta de la Liga 1.

Por último, el club blanquiazul pidió que se evalúe la condición de árbitros FIFA para ambos referís señalando que no cumplirían con los estándares requeridos por el máximo ente rector del fútbol.

En Alianza Lima no cayó nada bien que Diego Haro sea designado como árbitro principal para su choque de este sábado ante Garcilaso, y por ello solicitó a Conar y a Víctor Hugo Carrillo que modifiquen dicha designación. pic.twitter.com/3lQ0cCanPI — Carlos Benavente (@cbenaventep) September 10, 2025

Sería una represalia

En la parte final del pronunciamiento, el elenco victoriano deja en claro su molestia con la designación de Diego Haro como juez principal para el encuentro ante los cusqueños de este sábado. En esa línea, señalan que la misma podría ser una especie de venganza por el documento anteriormente difundido donde compartían su molestia por los fallos arbitrales que consideraron perjudiciales.

"Esto nos genera más que solo extrañeza, al punto de considerar que esta designación puede ser interpretada adrede y en perjuicio ( o como represalia) hacia nuestro club en vista de nuestro pronunciamiento anterior. Sin duda, esto nos condiciona para el desarrollo de un juego limpio y afecta la competencia en el campeonato, siendo los árbitros actores fundamentales", señalaron.

De esta manera, Alianza Lima exigió a CONAR que Diego Haro no sea programado como juez principal para el duelo donde recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva.