Fiscalía realiza diligencia en Presidencia de EsSalud por el presunto delito de colusión en agravio del Estado

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima se encuentra llevando a cabo una diligencia de exhibición y recepción de documentos en la sede de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

Actuación fiscal en Presidencia de EsSalud

Cabe destacar, que esta información respecto a la diligencia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en la plataforma X (antes Twitter).

En tal sentido, el procedimiento fiscal se llevó a cabo ante la presencia del fiscal adjunto provincial Gunther César Cornejo Gonzales, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La autoridad en mención indicó que la actuación fiscal se realizó por un proceso de contratación presuntamente irregular de una empresa proveedora de suero que ofreció este producto a un costo superior al precio de mercado.

Además, vale indicar esta diligencia tiene como principal objetivo establecer si los funcionarios de EsSalud habrían favorecido a los proveedores en perjuicio de los recursos públicos.

Investigación preliminar

Un dato importante de resaltar es que la Fiscalía señaló que estas son diligencias que corresponden a una etapa preliminar de la investigación. De acuerdo a lo que se recabe se procederá a determinar si los funcionarios o proveedores implicados en la contratación recibirán cargos en su contra.

La intervención a la sede de la Presidencia de Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) forma parte de una serie de operativos que se encuentra realizando la Fiscalía Anticorrupción de Lima en diversas entidades públicas.

