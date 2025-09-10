Marcos López vuelve a respaldar a Oscar Ibáñez pese a derrota ante Paraguay: "El grupo está feliz con él"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana le dijo adiós a las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional. Con este resultado y con 12 puntos en la tabla de posiciones, el equipo de todos consumó la peor campaña en toda su historia desde que las Clasificatorias se juegan bajo el formato de todos contra todos.

Marcos López respalda a Oscar Ibáñez

Uno de los señalados por la hinchada nacional de este nuevo fracaso, fue el actual entrenador de la Bicolor, Oscar Ibáñez. Pese a ello, varios de los jugadores lo han respaldado a pesar que desde dentro de la FPF se deslizó la posibilidad de que no seguirá en el cargo de cara a los amistosos de octubre y noviembre.

Esto fue reafirmado por Marcos López tras el final del encuentro de este martes. El lateral formado en Sporting Cristal aseguró que el estratega le devolvió al grupo la alegría que había perdido y resaltó sus bondades como persona. Por ello, expresó su deseo de que se quede pensando en el próximo proceso.

"El grupo está feliz con Oscar. Creo que le devolvió a la selección lo que teníamos que era alegría, buena camaradería en los vestuarios. El grupo le respondió y se dio íntegro como hizo con los demás entrenadores. Para mí es una excelente persona, un gran técnico y tiene todo mi respeto. Espero que se quede y si no es así desearle lo mejor porque es una gran personas y se merece lo mejor", indicó.

🗣️ "𝐄𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐜𝐨𝐧 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐈𝐛𝐚𝐧̃𝐞𝐳"



Marcos López comentó sobre el futuro de los jugadores en la 'Blanquirroja', luego de la dura derrota ante Paraguay en el Estadio Nacional. Además, dejó sus impresiones sobre el trabajo y aporte de Óscar... pic.twitter.com/1wUJeOX2N6 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

Hay material humano

En esa misma línea, el actual futbolista del FC Copenhague aseguró que, pese al complicado panorama, hay un grupo de jugadores jóvenes que seguirán dentro de la Selección Peruana por los próximos años. Incluso, el zurdo señaló haber conversado con sus compañeros y les pidió que continúen trabajando de la mejor manera para igualar el nivel físico y competitivo que existe dentro de las Clasificatorias.

"De cara al futuro creo que hay algunos jóvenes que están saliendo y eso genera esperanza, pero hay que seguir trabajando. Hablé con algunos, tienen que seguir siendo profesionales, trabajar porque las Eliminatorias no son fáciles y físicamente los otros países están muy bien", añadió.

De esta manera, Marcos López volvió a respaldar el trabajo de Oscar Ibáñez al frente de la Selección Peruana a pesar de la derrota ante Paraguay por 1-0 en el Estadio Nacional con lo que se le dice adiós a las Eliminatorias.