Gustavo Salcedo SE CONFIESA con Magaly y deja entrever INFIDELIDAD de Maju Mantilla

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, se confiesa esta noche en el programa de espectáculos de Magaly donde fue cuestionado sobre los últimos detalles de su relación y una posible infidelidad de su expareja.

Magaly TV lanza candente adelanto con la confesión de Gustavo Salcedo

¡Gustavo Salcedo se confiesa! El reciente adelanto del programa de Magaly Medina, tiene como protagonista a la expareja de Maju Mantila y promete "encender la pradera" con las confesiones del exesposo y padre de los hijos de la ex Miss Mundo.

En el video publicado en la cuenta oficial del programa, se ve que Salcedo se encontraba a punto de abordar su auto cuando fue interceptado por el periodista de espectáculos.

El reportero de Magaly le hace la incisiva pregunta, que todo Chollywood quiere conocer, acerca de la probable infidelidad de la modelo y que habría llevado a terminar por completo con su relación. Salcedo, lejos de evadir la pregunta, se queda con el periodista y para sorpresa de todos ¡responde!

"¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto? - Sí", declaró para el programa.

De esta manera, confiesa que él mismo habría presenciado a su exesposa junto a otro hombre en el carro de Maju Mantilla, aumentando una presunta infidelidad que habría terminado por acabar con su matrimonio.

Esta última confesión de Gustavo Salcedo entra en contradicción con sus últimas declaraciones a la prensa donde pidió respeto por su exesposa y calificó de historias inventadas la infidelidad en su relación.

"Lo que te voy a decir es que soy un padre de familia de una niña de nueve años, tengo tres hermanas mujeres. He visto como mi papá ha tratado siempre a mi mamá. Lo que está muy mal es que se hable de infidelidad. O sea que una pareja que digamos decida y no estar juntos, ¿Significa que hay una infidelidad?", manifestó para Amor y Fuego.

Maju Mantilla no volvió a declarar sobre el fin de su matrimonio

El pasado 25 de agosto, la conductora de 'Arriba mi gente' volvió a aparecer en pantallas tras tomarse unos días fuera del aire tras la ruptura con su esposo. A su regreso confesó que no volvería a tocar más el tema de su separación con Gustavo Salcedo.

"Yo voy a revolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos. (...) Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema", indicó en el programa.

Desde ese momento, la reina de belleza no ha vuelto a declarar sobre el tema y resolviendo su separación de manera privada. Ahora con la confesión de Gustavo Salcedo para 'Magaly TV: La Firme' se volvería a abrir las especulaciones de infidelidad en el auto de la modelo.