Marcelo Martins y su deseo de jugar el repechaje con la selección boliviana: "Me siento bien para poder volver"

La selección boliviana de fútbol obtuvo el boleto del repechaje para el Mundial 2026 luego de derrotar en 1-0 a su similar de Brasil, el último martes 9 de septiembre. Al respecto, la emoción de dicha hazaña impactó al país incluyendo a Marcelo Martins, quien abrió la posibilidad de retornar del retiro y vestir nuevamente la camiseta de La Verde.

Martins y su ilusión de retornar a la selección de Bolivia

Marcelo Martins, goleador histórico de Bolivia con 31 tantos, fue el centro de atención de los medios deportivos del país sureño tras su emotiva aparición en las gradas del estadio Villa Ingenio, en El Alto, para presenciar el triunfo de la selección de su país ante la Verdeamarela y asegurar un cupo para el repechaje de la Copa del Mundo 2026.

El exdelantero, totalmente emocionado y al borde las lagrimas, se dirigió al gramado para celebrar junto a sus excompañeros de selección por el triunfo histórico, que les permite soñar con el retorno a una cita mundialista después de 32 años, siendo la última vez en Estados Unidos 1994.

En diálogo con la prensa, el catalogado como 'El Matador' dejó abierta la posibilidad de un retorno a la selección de Bolivia tras la gesta del último martes y aseguró que lo está "disfrutando al máximo".

"Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante (...) Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien", manifestó el exariete.

El retiro de Marcelo Martins

El exgoleador de 38 años se retiró de la selección boliviana el pasado 21 de noviembre de 2023, tras la derrota de la escuadra altiplánica 3-0 ante Uruguay. Este cotejo se convirtió en el número 100 con la camiseta de su país.

Luego de un mes, el 14 de diciembre de 2023, anunció su retiro del fútbol profesional y su adiós definitivo del deporte rey se suscitó en el 2024 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, en Brasil, en en el que recibió la ovación del Cruzeiro.

De esta manera, Marcelo Martins expresó su deseo de volver a formar parte de la selección de Bolivia, luego de su clasificación al repechaje para la Copa del Mundo 2026.