Ricardo Gareca aparece como opción en Alianza Lima ante posible salida de Néstor Gorosito, según Erick Osores

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima enfrenta momentos críticos tras malos resultados en el Torneo Clausura. El equipo de Néstor Gorosito debe asegurar el subcampeonato para clasificar a la Copa Libertadores, mientras crece la expectativa sobre un posible ingreso de Ricardo Gareca.

Alianza necesita resultados urgentes

Alianza Lima no logró los objetivos que todos esperaban esta temporada. Aunque generó ilusión en la Copa Sudamericana, los malos resultados en el Torneo Clausura dejaron al club en una situación complicada.

Ahora, el equipo del 'Pipo' Gorosito está obligado a lograr por lo menos el subcampeonato para ingresar a la Copa Libertadores como Perú 2.

Los triunfos ya no son una opción, son una obligación. Según Erick Osores, los blanquiazules están evaluando diferentes escenarios y uno de ellos sería un cambio en el banco.

La continuidad de Néstor Gorosito está en juego. Es decir, un desliz más y su ciclo podría llegar a su fin en La Victoria.

Ricardo Gareca en la órbita aliancista

El periodista deportivo Erick Osores sorprendió al deslizar la posibilidad de que Ricardo Gareca vuelva a la Liga 1 si Néstor Gorosito no cumple con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

"Lo que me enteré de muy buena fuente: si Gorosito no alcanza el puesto número 2, hay un entrenador en órbita de Alianza Lima de mucho prestigio, cariño a nivel local y, en caso no continúe Gorosito, irían por Ricardo Gareca", afirmó en el programa de YouTube Mira lo que habla.

Erick Osores agregó que la dirigencia cuenta con una persona influyente que impulsaría la llegada de Ricardo Gareca, aunque aclaró:

"No estoy diciendo que esto se va a dar, pero si no sucede hay un interés de que Ricardo Gareca pueda ser el técnico de la temporada 2026 de Alianza Lima".

La presión sobre Néstor Gorosito

Mientras tanto, Néstor Gorosito vive bajo una lupa enorme. Cada partido cuenta, cada punto es crucial, y la presión no deja margen para errores.

Los malos resultados son el motivo principal para que la directiva evalúe un cambio en la zona técnica. La obligación de Alianza Lima es clara: conseguir el subcampeonato y asegurar la plaza Perú 2 para evitar un remezón total en el equipo y en la dirigencia.

Alianza Lima atraviesa un momento decisivo y el futuro de Néstor Gorosito está en el aire. El equipo necesita el subcampeonato para ir a la Libertadores, mientras el posible ingreso de Ricardo Gareca mantiene en expectativa a la hinchada.