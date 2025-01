Paolo Guerrero respalda llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima: "Sabe la grandeza del equipo"

Miguel Trauco ya tuvo su primer entrenamiento con Alianza Lima. Al respecto, Paolo Guerrero decidió pronunciarse, lanzando un contundente mensaje para aquellos que criticaron la llegada del exjugador de Universitario al equipo 'blanquiazul'.

La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima ha causado gran revuelo en el fútbol peruano, sobre todo porque muchos creían en la posibilidad de que el jugador de 32 años regrese a Universitario de Deportes.

Ahora que ya tuvo su primer entrenamiento, Paolo Guerrero, capitán del conjunto 'blanquiazul', fue abordado por los medios de comunicación y no dudó en brindar algunas declaraciones sobre dicha situación que fueron consideradas como "picantes".

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, el futbolista de 41 años aseguró que si Trauco fichó por Alianza Lima fue porque él sabe muy bien la "grandeza" que tiene el club, que "no es tonto" para ir cualquier equipo de la Liga 1.

Asimismo, remarcó que todo el plantel 'íntimo' ha tomado muy bien la llegada del lateral izquierdo, sobre todo porque ya conocen de su calidad, trayectoria y forma de juego, por lo que están sumamente convencidos que su fichaje les brindará muchas posibilidad de anotar goles.

El 'Puma' Carranza no fue ajeno a la reciente presentación de Miguel Trauco, por lo que se tomó unos minutos para lanzar un contundente y sincero comentario sobre el futbolista, que no pasó desapercibido por ningún hincha.

"Es un profesional y yo lo aplaudo. Si no me han querido en la 'U', bueno. De todas maneras, Trauco puede jugar en cualquier lado, es de la casa y todos los sabemos. No sé si se durmió o no, pero como digo, los hinchas no me hacen abrir el mundo, nosotros jugamos por la institución que está antes de todo", dijo en Trivu TV.