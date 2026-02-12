Terror en el Callao: Sujetos disparan contra camioneta dejando un fallecido y una persona herida en La Perla

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque criminal generó pánico entre los vecinos de la urbanización Macarena, en el distrito de La Perla, en el Callao, pues sujetos abrieron fuego contra un vehículo dejando un fallecido y una persona herida.

Más de 20 impactos de bala

La víctima mortal fue identificada como Cristofer Moisés Vargas Cuadros, quien según información pública fue funcionario del Callao en el 2018. Mientras que su amigo, Victor Díaz, de 32 años, resultó herido y fue trasladado en un estado sumamente crítico por haber sufrido varios impactos de bala.

El hecho se registró cuando las dos personas se desplazaban a bordo de la unidad. Según información preliminar, los ocupantes del vehículos habrían sido perseguidos por varias cuadras cuando fueron atacados.

Testigos aseguraron que sujetos en un vehículo negro dispararon contra la unidad en una primera ocasión en la zona de Colli. Pese a ello, la camioneta continuó su trayecto hasta que nuevamente fueron interceptados en el parque del Libro y la Cultura, donde los individuos bajaron para abrir fuego contra la unidad con más de 20 disparos.

Los peritos de criminalística hallaron 17 casquillos de bala en el lado del piloto, mientras que otros 15 se encontraron en la zona del copiloto, lo que refleja la magnitud del ataque.

El copiloto herido se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión tras recibir 18 proyectiles.

Ataque coincide con presentación de Plan de Seguridad

El presidente José Jerí anunció que este jueves 12 de febrero se presentaría el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

Sin embargo, la duda de si este plan ayudará en la lucha contra el crimen está en la población. Al respecto, el experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas, en diálogo con Exitosa, aseguró que no será eficaz ante los casos de extorsión, sicariato y otros delitos, principalmente por la insuficiente cantidad de policías que hay para hacerle frente a estos flagelos.

Casas reveló que con tan solo 50 000 agentes policiales para el patrullaje, es prácticamente imposible que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tenga resultados positivos.

Asimismo, se basó en las carencias que sufre la institución policial, como, por ejemplo, la falta de servicios básicos, elementos de seguridad personal en desuso y vehículos inoperativos, tal como lo revelara la Contraloría General de la República a mediados de enero último.

Es en ese contexto que un hombre falleció y otro quedó herido luego que sujetos dispararan en más de 20 unidades contra una camioneta en La Perla, Callao.