¿Para Sergio Peña? 'Chorri' Palacios responde a jugadores de la Selección Peruana "que no aceptan críticas"

El mítico jugador de Sporting Cristal y la Selección Peruana, Roberto 'Chorri' Palacios, se refirió a los jugadores que integran al 'Equipo de todos' y no aceptan las críticas tras los malos resultados en las Clasificatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos 2026.

En declaraciones a los medios, el exmediocampista recordó que en su periodo como profesional aguantó distintos tipos de comentarios y se centró en mejorar. Según indicó, este comportamiento debería ser emulado por los actuales seleccionados "en lugar de publicar o decir cosas".

"Algunas veces los chicos salen a hablar que uno los critica, pero solo digo las cosas como son, el DT puede plantear mal el partido, pero el mostrar amor por la camiseta siempre debe de estar. No solo lo digo por los jugadores de ahora sino en general. Uno como futbolista también fue criticado, y más allá de hablar, me quedé callado y pensé en lo que debía mejorar y trabajar más. Es lo que debe hacer la mayoría, en vez de publicar o decir cosas, deben mejorar para que las críticas ya no sean negativas sino positivas", expresó.

Por otro lado, Palacios enalteció al entrenador uruguayo, Jorge Fossati, quien salió campeón con Universitario de Deportes y está siendo emparentado con la 'Blanquirroja'. No obstante, precisó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe resolver la situación contractual de Juan Reynoso. "Todavía no podemos adelantarnos, ya que no sabemos lo que pasará", sostuvo.

¿Qué dijo Sergio Peña?

Como se recuerda, el actual futbolista de la 'Bicolor' explotó por las críticas que recibe la 'Blanquirroja' y despotricó contra los exfutbolistas que "dan con palo" al 'Equipo de todos', ello a pesar de los malos resultados en las Eliminatorias.

"Todo el mundo critica, incluido los exjugadores, que es un tema que a mí me tiene harto. Me tiene harto. Hay exjugadores y exjugadores. Que venga Claudio es diferente a que vengan otros jugadores que están hablando cuando, en su momento, no llegaron ni siquiera al repechaje", expresó enérgicamente.

