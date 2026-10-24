Sekou Gassama fue fichado por impensando club tras su polémico paso por Universitario

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero senegalés-español Sekou Gassama, recordado por haber jugado en Universitario de Deportes, ser presentado por todo lo alto y no dar la talla en el campeonato nacional, ya cuenta con un nuevo equipo que recientemente ascendió a la primera división en un campeonato extravagante.

Sekou Gassama sorprende al ficha por inesperado club

El atacante africano llegó al conjunto crema con altas expectativas a principios de año para disputar la Liga 1 2026, sin embargo pese a llegar con pergaminos como lo de haber paseado su fútbol en España; las lesiones y su poca efectividad en los partidos que disputó en la 'U', desencadenaron las críticas de los hinchas hasta tal punto de que la institución 'merengue' dio por concluido su vínculo.

Luego de salir sin pena ni gloria de la escuadra de Ate, Sekou Gassama estuvo varios meses en un momento de incertidumbre mientras evaluaba su futuro e inclusive se le veía entrenando en las inmediaciones de un centro deportivo en el que futbolistas que no tenían club se preparaban físicamente hasta ser contratados por alguno.

Fue así que, recientemente se conoció que el ariete de 31 años emprenderá un nueva fase en su trayectoria y tratará de recuperar protagonismo lejos del fútbol peruano debido a que fue anunciado como nuevo fichaje del equipo Rasisalai United de Tailandia, siendo esta la primera vez que paseará su fútbol en este país asíático.

Sekou Gassama es recibido a lo grande por la página de hinchas del club

La escuadra tailandesa se coronó campeona de la segunda división y consiguió su boleto para afrontar la máxima categoría. La institución asiática le abrió las puertas al apodado 'Pantera', quien tendrá la posibilidad de exhibir sus condiciones en un torneo distinto y aportar para que su nuevo club mejore sus registros.

Es válido mencionar que el exjugador de la 'U' fue recibido con bombos y platillos a través de la cuenta oficial de Instagram de los hinchas del Rasisalai United y resaltó algunas de sus virtudes sobre el campo.

"Bienvenido al delantero senegalés Sekou Gassama oficialmente a nuestra familia. El centro tiene 31 años, el dueño de 189 cm de altura. Ha pasado por el fútbol europeo por suerte, especialmente el fútbol español como Real Valladolid, UD Almería, Málaga CF, Racing Santander, Fuenlabrada y Valencia Mestalla", se lee en un post.

Tras varias semanas de incertidumbre sobre dónde jugaría, finalmente el delantero senegalés-español fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Rasisalai United, club tailandés que recientemente ascendió a la primera división.