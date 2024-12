Pedro Gallese asegura que nadie de la FPF le comunicó de la salida de Fossati: "Es una situación difícil"

La Selección Peruana cierra un 2024 para el olvido al ubicarse en la última casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto, sumado al pobre rendimiento en la Copa América, generó que el directorio de la Federación Peruana de Fútbol se decidiera por la salida de Jorge Fossati del cargo de entrenador.

Y aunque no hay una comunicación de la FPF en torno a este tema, lo cierto es que el representante del estratega charrúa ya se encuentra en Lima para definir los detalles de este rompimiento contractual. En medio de dicha polémica, uno de los referentes del equipo de todos se pronunció al respecto.

Durante una entrevista con el diario El Díaz, Pedro Gallese fue consultado sobre la inminente salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana. El portero nacional no quiso tomar posición sobre el hecho y señaló que hasta el momento nadie de la Federación se los comunicó oficialmente por lo que él sus compañeros siguen creyendo que la clasificación aún es posible.

"Solamente hemos podido ver eso por redes sociales, no hay nadie que haya dicho de la FPF sobre su salida. Ahora estamos enfocados, queremos revertir lo que hicimos este año. Es una situación difícil pero creemos que se puede lograr el sueño", indicó.

Pedro Gallese se pronunció sobre la situación de Perú.

Al ser último en la tabla, el guardameta del Orlando City señaló que como grupo se ha conversado la difícil situación de la blanquirroja y darán lo mejor de sí por revertir la misma.

Luego de conocerse la salida del técnico charrúa, el nombre de Ángel Comizzo comenzó a cobrar fuerza entre la prensa especializada. Al ser consultado sobre esta chance, el 'Pulpo' no quiso anticiparse, aunque reconoció que el argentino podría ser una buena opción.

"Todavía no me atrevería hablar de alguien porque la FPF no habla nada al respecto. Sabemos que Ángel Comizzo es un gran profesional, técnico y si llega a estar, nosotros como jugadores vamos a recibirlo muy bien", finalizó.