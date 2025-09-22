Perú arrasa a Chile y se cuelga el bronce en el Sudamericano U-17 de vóley

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley femenino U-17 cerró de manera brillante su participación en el Campeonato Sudamericano disputado en Villa El Salvador, al vencer de forma categórica a Chile por 3-0 (25-17, 25-18, 25-15).

Este triunfo no solo significó la medalla de bronce en el certamen, sino también una revancha frente a las chilenas, que en la fase inicial habían complicado a las nacionales.

El clásico del Pacífico volvió a demostrar la pasión y rivalidad histórica entre ambos equipos, pero esta vez las dirigidas por el comando técnico nacional se mostraron sólidas en defensa, ordenadas en el ataque y con una mentalidad ganadora que fue clave para dominar el encuentro de principio a fin.

Perú rumbo al Mundial U-17

Este resultado reafirma el crecimiento del voleibol peruano en categorías menores. Cabe destacar que la escuadra nacional ya había logrado su clasificación al Mundial U-17 Chile 2026, siendo esta la segunda ocasión en la historia que Perú dirá presente en esta importante cita internacional.

El combinado patrio estuvo conformado por jóvenes talentos como Fernanda Pinto, Dara Herrada, Kiara Lazo, Valentina Valera, Mireya Maldonado, Danna Silva, Tamara Galdós, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Kaori Mendoza, Brianna Odría, Milagros Solís, Marcela Manrique y Vannia Adrianzén.

Estas voleibolistas demostraron durante todo el campeonato no solo su capacidad técnica, sino también una destacada entrega en cada jugada, lo que les permitió ganarse el respeto de sus rivales y el reconocimiento del público local.

El apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Voleibol (FPV) fue determinante para alcanzar este logro, pues ambas instituciones han venido trabajando de manera conjunta en la promoción y fortalecimiento de las divisiones formativas, asegurando que las nuevas generaciones continúen el legado histórico del vóley nacional.

Venezuela, campeón sudamericano

En la jornada final, el título quedó en manos de Venezuela, que sorprendió al imponerse por 3-0 a Brasil, consolidándose como el nuevo referente regional en la categoría U-17.

Este resultado confirma que el nivel del voleibol sudamericano se encuentra en constante evolución, con selecciones que cada vez muestran un mayor nivel competitivo.

Para Perú, la obtención del bronce en el torneo y la clasificación al Mundial son señales claras de que se está construyendo un camino sólido hacia el futuro. La generación U-17, que brilló en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, se perfila como la base de un proyecto que busca devolver al país la gloria internacional en el vóley femenino, disciplina que históricamente ha sido una fuente de orgullo nacional.