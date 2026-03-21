Juan Reynoso dejó de ser DT de Melgar: Arequipeños anuncian salida del 'cabezón' por mutuo acuerdo

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mal momento de Melgar en este Torneo Apertura obligó a su directiva a tomar decisiones. Una de las más drásticas fue la salida de Juan Reynoso la cual fue comunicada recientemente a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

Juan Reynoso dejó de ser entrenador de Melgar

En el escrito, el elenco de Arequipa indica que el fin del vínculo contractual con el exentrenador de la Selección Peruana se dio por mutuo acuerdo. Además, resaltan que la institución siempre le guardará un cariño especial por el título profesional que obtuvieron en el 2015 e incluso aclaran que esa siempre será su hogar.

"FBC Melgar informa que, de mutuo acuerdo entre el club y Juan Reynoso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa", indicó.

En el último párrafo del comunicado, Melgar deja en claro que Víctor Balta, exjugador de Universitario, Víctor Balta, quien se desempeña desde hace varios años como parte del staff del club.

Melgar anunció la salida de Juan Reynoso.

"informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega", añadieron.

Los resultados de Juan Reynoso

La situación de Melgar en este Torneo Apertura fue claramente de más a menos ya que en las primeras tres jornadas obtuvo puntaje perfecto. Los characatos vencieron claramente a Cienciano en casa, a Sporting Cristal de visita y a Moquegua FC también de local.

Sin embargo, a partir de la fecha 4 empezó la debacle del equipo sureño ya que perdió ante FC Cajamarca de visita y luego la situación se agravó tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana tras perder el repechaje ante Cienciano.

La derrota ante Alianza Lima en Matute fue otro detonante para que la directiva le pierda la fe al 'cabezón', quien además protagonizó un episodio particular con los hinchas blanquiazules. Finalmente, el 0-0 en la UNSA ante Grau y el 1-1 ante ADT en Tarma, terminaron por ponerle fin al segundo periodo del DT nacional al frente de los arequipeños.

De esta manera, Melgar anunció la salida de mutuo acuerdo de Juan Reynoso como entrenador del primer equipo tras los malos resultados en el Torneo Apertura.