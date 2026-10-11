Perú vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO la GRAN FINAL del Sudamericano Sub-19

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Perú y Argentina se disputará desde las 7:00 p. m. hora peruana, en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, por el Sudamericano Sub-19 que se disputa en Venezuela.

Perú llega invicto a la final

El equipo dirigido por Martín Escudero alcanzó la definición tras una campaña de cuatro triunfos consecutivos. En la fase de grupos, las 'Matadorcitas' vencieron 3-1 a Chile, 3-1 a Venezuela y 3-0 a Uruguay, con lo que terminaron como líderes invictas del Grupo A.

En semifinales, Perú protagonizó una de sus mejores actuaciones al derrotar 3-2 a Brasil. El encuentro terminó con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7. Camila Alfaro fue una de las principales figuras nacionales al anotar 22 puntos.

El triunfo ante Brasil no solo clasificó a Perú a la final sudamericana, sino que también le otorgó uno de los cupos al Mundial Sub-19 de 2027.

Argentina busca el título

Argentina accedió a la final tras imponerse 3-1 a Venezuela, selección anfitriona del certamen. El cuadro albiceleste buscará frenar el invicto peruano y quedarse con la corona continental en Maracaibo.

La final reúne a dos selecciones que llegan con una campaña destacada, aunque Perú afronta el partido con el impulso de haber superado a Brasil en un duelo de cinco sets. La 'Bicolor' buscará cerrar el torneo con su quinto triunfo consecutivo y un nuevo título para el vóley nacional.

¿Por dónde se va a transmitir esta definición?

El encuentro podrá verse gratuitamente desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley, el canal de YouTube de la CSV y el canal de YouTube de Vóley Zone TV.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana) en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, ubicado en Maracaibo, Venezuela. Los aficionados podrán seguir el partido a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley, su canal oficial de YouTube y la señal de YouTube de Vóley Zone TV.