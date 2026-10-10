Perú vs Brasil vóley: hora, canal y dónde ver la semifinal del Sudamericano Sub 19 2026

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se viene un partidazo de infarto! Perú y Brasil se verán las caras en la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026. Las dirigidas por Martín Escudero quieren estirar su invicto y dar el golpe para llegar a la final y asegurar su clasificación al Mundial de Vóley Sub 19 de 2027.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil?

¡Anota bien la hora y el día! Este sábado 10 de octubre a las 5:00 p. m., hora peruana, la selección se juega la vida frente a Brasil en el coliseo de Maracaibo, en Venezuela.

Este duelo de semifinales tiene un premio gigante sobre la mesa. La selección que logre quedarse con el triunfo conseguirá de inmediato su clasificación al Mundial de la categoría programado para el 2027.

Para quienes seguirán el encuentro desde otros países, estos son los horarios anunciados:

México: 4.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido?

Para que no te pierdas ni un solo set del Perú vs Brasil, toma nota: el canal de YouTube Vóley Zone TV tiene los derechos oficiales y llevará todas las incidencias de esta gran semifinal en vivo.

De esta manera, los aficionados podrán seguir el encuentro por internet y alentar a las jóvenes voleibolistas en este importante compromiso internacional.

¿Cómo llega Perú a semifinales?

Las dirigidas por Martín Escudero llegan invictas al duelo con Brasil luego de firmar una gran fase de grupos: vencieron 3-1 a Chile y Venezuela, y cerraron con un contundente 3-0 ante Uruguay.

Brasil, por su parte, terminó en el segundo lugar del grupo B y ahora tendrá que medirse con Perú en busca de un lugar en la final.

La otra semifinal del Sudamericano Sub 19 enfrentará a Argentina y Venezuela desde las 7.00 p. m., hora peruana. Ambos encuentros definirán a las selecciones que pelearán por el título del torneo.

Lista de convocadas de Perú

Nicole Ayala

Camila Monge

Brenda Quiroz

Marcela Manrique

Grace Zutta

Tamara Galdós

Galilea Fuentes

Antonella Tello

Camila Alfaro

Kiara Lazo

Kayra Ruiz

Catalina Romero

Nahir Cueva

Vania Adrianzén

Así, Perú vs Brasil promete una semifinal decisiva para las aspiraciones de la selección nacional. El partido de vóley se jugará este sábado 10 de octubre a las 5.00 p. m. y podrá verse por YouTube, a través de Vóley Zone TV.