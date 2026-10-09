Perú derrotó 3-1 a Venezuela y selló su clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub-19 de Vóley

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú continúa cosechando triunfos en el Sudamericano Sub-19 de Vóley que se viene disputando en territorio Venezolano. En esta ocasión, las 'matadorcitas' vencieron a las locales de la selección de Venezuela por 3-1 y sellaron su clasificación a las semifinales del certamen.

Perú venció 3-1 a Venezuela en el Sudamericano de Vóley Sub-19

El equipo nacional que dirige Martín Escudero se impuso al conjunto anfitrión 3-1 consiguiendo así su segunda victoria tras vencer en su debut por el mismo resultado a su similar de Chile. Con ello, el cuadro peruano se posiciona en el primer lugar del Grupo A del torneo .

La Blanquirroja y el combinado de la 'Vinotinto' empezaron el duelo de manera muy pareja en el que cada uno luchaba punto a punto. Pese a ello, las jugadoras peruanas demostraron autoridad para aumentar su distancia en el marcador logrando así quedarse con el primer set por 25-19.

Ya en el segundo parcial vendría la reacción de las 'llaneras' para igualar todo de nuevo al vencer al conjunto patrio 17-25. Posteriormente, en la tercera manga, el sexteto nacional volvió a imponer condiciones, aunque en un inicio se tornó complicado debido a que las venezolanas también lucharon a la par, pero finalmente Perú ganó 25-23.

En ese sentido, la escuadra patria no bajó los brazos y con garra así como pundonor sentenciaron el compromiso en el cuarto set con el marcador de 25-17. En lo que respecta a estadísticas, la venezolana fue la máxima anotadora del encuentro con 23 unidades.

En tanto, Camila Monge fue la máxima anotadora de Perú con 17 puntos, seguida de Camila Alfaro con 16 puntos y Tamara Galdos con 10 puntos. La primera en mención, que es la capitana del cuadro bicolor, fue clave en el triunfo debido a que supo liderar a, equipo pese a la presión del público local.

Un nuevo desafío de Perú ante su similar de Uruguay

Tras conseguir la importante victoria ante Venezuela, ahora Perú deberá afrontar un nuevo desafío ante la selección de Uruguay en un encuentro perteneciente a la fecha 3 del certamen.

Este cotejo está pactado para llevarse a cabo este viernes, 8 de octubre, desde las 3:00 p.m., en su cierre de la fase de grupos con la intención de mantener su cuota victoriosa.

Continuando con una buena racha, Perú venció 3-1 a su similar de Venezuela por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub, que se desarrolla en Maracaibo (Venezuela). Con este triunfo las 'matadorcitas' sellaron su clasificación a la semifinales del certamen y este viernes afrontará un partido ante Uruguay.