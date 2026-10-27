Juan Labarca revela si ya convive con Daniela Darcourt a poco de haber iniciado su relación: "No me cierro"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Labarca brindó una entrevista para el programa América Hoy, donde compartió detalles de su relación sentimental con Daniela Darcourt. El salsero habló sobre los sentimientos que tiene por la cantante, quien actualmente se encuentra de gira con Eva Ayllón, y también reveló si ambos ya viven juntos o todavía mantienen sus propios espacios.

El romance de Daniela y Juan

Durante la conversación, el artista protagonizó un curioso momento al referirse al tiempo que lleva con la intérprete de salsa. Inicialmente, señaló que su romance tendría uno o dos meses, aunque después volvió a mencionar la duración de la relación y dio una cifra diferente, lo que llamó la atención durante la entrevista.

Al explicar cómo comenzó su historia de amor, Juan Labarca contó que conoce a Daniela Darcourt desde febrero y recordó que la primera vez que la vio personalmente fue durante su cumpleaños. Sin embargo, sus declaraciones sobre el tiempo que llevan como pareja generaron dudas, pues no logró precisar con exactitud cuántos meses llevan juntos.

Por otro lado, el salsero aprovechó la entrevista para expresar la admiración que siente por la cantante. Labarca manifestó que se encuentra orgulloso de ella, aunque reconoció que la extraña durante su ausencia. Según comentó, Daniela lleva aproximadamente un mes fuera y ambos mantienen comunicación mientras ella continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.

"De verdad me hace sentir orgulloso de ella y, obviamente, extrañándola porque ya tiene un mes afuera y cuando hablamos le digo: '¿Cuándo vuelves?'", dijo.

¿Daniela y Juan ya conviven?

Respecto a la posibilidad de dar un nuevo paso en su relación, Juan Labarca aclaró que todavía no conviven. No obstante, dejó abierta la posibilidad de mudarse juntos cuando la artista regrese de su viaje. El cantante explicó que ambos están dispuestos a conversar sobre el tema, por lo que no descarta que esta situación cambie próximamente.

"Todavía no, ella está de viaje. Cuando vuelva, lo vamos a conversar. No me cierro a nada, ella tampoco. Estamos abiertos en la relación", sentenció.

Finalmente, el salsero destacó la buena relación que mantiene con la familia de Daniela Darcourt y aseguró que sus seres queridos también han recibido con cariño a la intérprete. Asimismo, comentó que esperan su regreso, mientras la pareja continúa fortaleciendo su vínculo sentimental pese a la distancia y a las responsabilidades profesionales de la cantante.

De esta manera, Juan Labarca y Daniela Darcourt continúan con sus respectivas actividades profesionales, aunque mantienen la comunicación pese a la distancia. Mientras la salsera cumple con sus compromisos musicales, ambos tienen pendiente conversar sobre la posibilidad de vivir juntos. El cantante, además, destacó la buena relación que mantienen con sus respectivas familias.