Perú vs. Paraguay: Sigue el MINUTO A MINUTO del último partido de la Blanquirroja, por las Eliminatorias

La selección peruana se enfrenta al combiando paraguayo desde las 6 y 30 de la tarde, en el Estadio Nacional, por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. El cuadro de Óscar Ibáñez, ya se encuentra eliminado, pero se disputa el encuentro por el honor, mientras que Paraguay intentará hacer una historia en la capital peruana.

1' Arrancó el partido entre Perú y Paraguay

2' Renato Tapia sangró tras un duro choque con Renzo Garcés

4' Tapia retorna al partido tras cambiar su camiseta, mientras que el conjunto guaraní tiene el dominio de la redonda

7' Ambos equipos se muestran imprecisos para dar el pase final, por ahora ambas escuadras muestran poco fútbol.

Nota en desarrollo...