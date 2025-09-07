Con la vuelta de Zambrano y Tapia: El once de la Selección Peruana para despedirse de las Eliminatorias

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 tras la goleada recibida en Montevideo ante el combinado de Uruguay. Pese a ello, Oscar Ibáñez planea mandar el mejor equipo posible para vencer a Paraguay y cerrar de la mejor manera estas Eliminatorias Sudamericanas.

Con el regreso de Carlos Zambrano y Renato Tapia

Durante el último entrenamiento realizado en el coloso e José Díaz, se plantó una posible oncena que buscará los tres puntos ante los guaranís en el Estadio Nacional. La portería seguirá siendo resguardara por Pedro Gallese, quien no tuvo responsabilidad alguna en los tantos que le convirtieron en el mítico Centenario.

La zona defensiva es la primera que tendrá cambios. Los laterales se mantendrán con Luis Advíncula por derecha y Marcos López por izquierda, mientras que Renzo Garcés se mantendrá en la zaga central, pero ahora estará acompañado por Carlos Zambrano. El jugador de Alianza Lima no había sido considerado para el choque anterior ya que pasó varios días en Alemania sin entrenar con normalidad.

La volante también tendrá variantes ya que Erick Noriega y Christofer Gonzales no irán de la partida ya que Renato Tapia y Sergio Peña apuntar a ser titular. Pese a que no tuvo un buen partido en Montevideo, Yoshimar Yotún se mantendrá como interior por la izquierda.

Carlos Zambrano y Renato Tapia volverán al once titular de Perú.

Finalmente, el ataque contará con una sola modificación ya que Joao Grimaldo ingresaría al equipo en reemplazo de Kevin Quevedo. Al otro extremo se mantendrá Kenji Cabrera, mientras que Luis Ramos será el único centro delantero.

Marcos López apunta contra responsables

Luego de la estrepitosa caída ante Uruguay, Marcos López habló con Movistar Deportes para dar a conocer algunas sensaciones desde la interna de la Bicolor. El futbolista del FC Copenhague de Dinamarca hizo un mea culpa por el rendimiento mostrado a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, pero también apuntó sus balas hacia otro lugar.

De acuerdo a su parecer, hay otros responsables de estos malos resultados y serían los dirigentes de la FPF como Agustín Lozano y compañía.

"Los errores podemos enmarcar toda la Eliminatoria, no quiero responsabilizar a nadie, pero se tienen que hacer cargo los que toman las decisiones, nosotros como jugadores siempre damos la cara", expresó.

De esta manera, Oscar Ibáñez paró un posible once titular durante el último entrenamiento realizado en el Estadio Nacional. La intención es cerrar de la mejor manera las Eliminatorias con un triunfo ante Paraguay.