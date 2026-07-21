Hinchas SOSPECHAN que "algo raro" pasó con Argentina previo a la final del Mundial 2026 tras arenga de Messi

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que ya han pasado dos días de la final del Mundial 2026 que perdió Argentina 1-0 ante España, los hinchas de la Albiceleste no terminan de convencerse del todo por el rendimiento mostrado por el plantel que dirige Lionel Scaloni. Por tal razón han levantado sospechas de "algo raro" sucedió previo al compromiso y lo vinculan con una arenga que dio Lionel Messi.

La llamativa arenga de Messi previo a la final del Mundial 2026

Recientemente ronda por las principales redes sociales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter) un video en el que se observa al capitán y figura de la selección argentina brindando palabras de aliento a sus compañeros para que tengan una buena actuación ante los españoles.

Las palabras del astro del fútbol mundial, instantes antes de salir al campo de juego para enfrentar a España, rápidamente despertaron repercusión entre los hinchas y generaron distintas interpretaciones.

Sin embargo, un detalle que ha llamado mucho la atención en gran parte de los fanáticos del cuadro sudamericano son algunos gestos en los rostros de futbolistas como Lisandro Martínez y Enzo Fernández deslizando la posibilidad de que estaban con tristeza o incluso molestos.

Inclusive esa especulación se ha incrementado cuando compararon ello con la actitud que tenían al llegar al cotejo totalmente contentos. A ello se han sumado diversos comentarios que coinciden en un punto común: que "algo raro" sucedió con el plantel argentino.

"Vamos, muchachos, tranquilidad, gente. Lo principal es que estemos tranquilos", les dijo Messi a sus compañeros en el comienzo del discurso. Luego, dejó una frase que llamó especialmente la atención: "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente".

Este último mensaje fue el que más repercusión tuvo entre los cibernautas, ya que dio lugar a diferentes especulaciones sobre el contexto previo a la final. Más allá de las interpretaciones, el video volvió a reflejar el rol de liderazgo que asumió el capitán argentino en uno de los momentos más importantes de la Copa del Mundo.

Video se viraliza y genera diversas interpretaciones polémicas

El audiovisual publicado por la cadena ESPN se viralizó inmediatamente y ha ocasionado que diversos fans de la selección argentina así como quienes quisieron verla campeonar han puesto en tela de juicio la actitud que mostraron los jugadores en medio de las expresiones de positivismo de 'La Pulga'.

"¿De qué se tenían que olvidar 'Lio'? Algo pasó", "Muy rara esa motivación y ya todos tristes antes de salir", "Todo es como muy raro", "¿Por qué nadie habla de que esto es rarísimo?", "Los obligaron a perder", "El hincha de Argentina necesita saber la verdad#, "Otra vez no nos dejaron levantar la copa", "Ni motivados estaban", fueron algunos de los comentarios.

Vale recalcar que, no existe evidencia fehaciente de que haya ocurrido lo que deslizan, tan solo queda el registro de dicho video. Por su parte, el diario 'Clarín', indicó que el motivo que tuvo Lionel Messi para decirle esas palabras a sus compañeros fue porque todos los jugadores tenían un malestar por las críticas y declaraciones que se difundieron previo al duelo.

Es así que, a raíz de un video en el que se escucha una arenga de Lionel Messi a sus compañeros de la selección argentina previo a la final del Mundial 2026 ante España, han surgido diversas especulaciones de los hinchas argentinos por lo expresado por el astro del fútbol y por el estado anímico de sus compañeros.